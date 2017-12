Afrique de l'Ouest: Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction générale de l'économie et de la Planification (DGEP), a lancé officiellement l'Observatoire national du dividende démographique (ONDD), le 7 décembre 2017, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso est résolument engagé dans la mise en œuvre du projet Autonomisation des femmes et dividende démographique (SWEDD). Et conformément à la composante 3 de ce plan, chaque pays qui implémente ce projet a l'obligation de mettre en place un observatoire du dividende démographique. Afin de se conformer aux dispositions du SWEDD, le Burkina Faso, à travers la Direction générale de l'économie et de la planification (DGEP) a lancé son Observatoire, le 7 décembre 2017, à Ouagadougou. Selon le directeur général adjoint de l'économie et de la planification, Hyacinthe Tamalgo, l'observatoire national du dividende démographique est un outil de veille informationnelle qui permet de suivre un certain nombre d'indicateurs dans lesquels, le Burkina Faso s'est engagé pour capturer le dividende démographique.

« Par rapport à la croissance démographique, nous voulons passer de 3,1% à 2,7% en 2020. A propos de l'indice synthétique de fécondité, nous voulons passer de 5,4 enfants par femme à 4,7 enfants par femme en 2020. Et cet Observatoire national suivra ces différents indicateurs », a expliqué M. Tamalgo. Pour la directrice de cabinet du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, Clarisse Merindol/Ouoba, l'observatoire constitue un cadre de collaboration de l'ensemble des acteurs de mise en œuvre du projet SWEDD, de partage, de promotion et d'utilisation de l'information sur le dividende démographique pour guider la planification.

« Cet outil nous permettra de mesurer régulièrement les indicateurs sur la population et d'orienter nos actions en vue d'inverser la tendance de la dynamique démographique au Burkina Faso », a-t-elle dit. Elle a confié que 77% de la population burkinabè a moins de 35 ans.

Toute chose qui implique des charges sociales considérables pour les ménages et pour l'Etat. Pour preuve, Mme Merindol a fait comprendre que le pays a connu une croissance démographique ‘'appréciable" de 5,7%. Qu'à cela ne tienne, a-t-elle souligné, ces efforts de développement sont plombés par la pression démographique avec une incidence considérable de la pauvreté qui était de 40,1% en 2014.