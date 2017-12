Congo-Brazzaville: 700 étudiants congolais passent en 4e année de médecine à Cuba

La vice-ministre à la Santé de Cuba, Marcia Cobas Ruiz, a indiqué le 13 décembre au ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, que les étudiants congolais composant la première vague rentreront au pays en 2019.

« Nous avons abordé des sujets liés à la coopération entre le ministère de la Santé de Cuba et celui de l'Enseignement supérieur du Congo. Nous avons également fait le point d'une formation de plus de 2000 jeunes congolais en médecine à Cuba. Nous sommes déjà à 700 étudiants en 4e année de médecine », a déclaré Marcia Cobas Ruiz à la presse.

Selon elle, les étudiants congolais se portent bien, en dépit de quelques exigences, et rentreront bientôt au pays pour rendre service aux Congolais. En effet, la première vague rentrera en 2019. « Nous sommes très contents, parce que nous avons un engagement consistant à former les médecins congolais et avons pleine confiance envers le président Denis Sassou N'Guesso qui nous a confié ces jeunes pour la formation. », a-t-elle poursuivi devant l'ambassadeur de Cuba au Congo, Manuel Serrano Acosta.

Interrogée sur la rumeur faisant état de la fuite de certains étudiants vers d'autres pays, la vice-ministre de la Santé de Cuba a répondu qu'elle n'était pas informée d'une situation pareille. Marcia Cobas Ruiz reconnaît cependant que des étudiants qui étaient rentrés au pays pour des problèmes de santé sont tous répartis pour Cuba.

Rappelons que dans le cadre de l'accord de partenariat conclu entre les deux pays dans le domaine de formation en médecine, le Congo devrait envoyer plus de 3000 jeunes en formation. Actuellement trois vagues de plus de 2000 jeunes ont été envoyées. La quatrième annoncée en 2016 n'était plus partie à cause, sans nul doute, des problèmes économiques que connaît le pays. Selon des témoignages, en dépit de la prise en charge logistique et nutritionnelle par la partie cubaine, ces étudiants éprouvent de sérieuses difficultés et sont à plus de dix mois d'arriérés de bourses.