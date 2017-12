Congo-Kinshasa: Vodacom Ligue 1 - Lupopo et Mazembe s'équivalent, DCMP et le pays s'empoignent

Zéro but partout, c'est le résultat du derby de Lubumbashi entre le TP Mazembe et le FC Lupopo en cinquième journée de la zone centre sud, et à Kinshasa, DCMP n'a pas enchaîné un deuxième succès d'affilée après sa victoire sur FC Renaissance du Congo, butant sur une belle formation du Racing Club de Kinshasa : un but partout au coup de sifflet final.

Il n'y a pas eu de perdant le 14 décembre au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, au terme du derby lushois entre le Tout-Puissant Englebert Mazembe et le FC Saint-Eloi Lupopo, en cinquième journée de la zone de développement centre sud du 23e championnat national de football. L'on souligne que cette compétition a très récemment été débaptisée Vodacom Ligue 1. Zéro but partout, c'est le résultat définitif de cette rencontre.

Le coach Mihayo Kazembe Pamphile des Corbeaux de l'ex-Katanga a pour cette rencontre titularisé le gardien de but international ivoirien Sylvain Gbohouo et dans le champ Djo Issama, Joël Kimwaki, le Zambien Kabaso Chongo, Arsène Zola, le Zambien Nathan Sinkala, l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Miché Mika, le Malien Adama Traoré, Ben Malango et Chicco Ushindi. Le technicien ivoirien Bruno Bla des Cheminots de Lubumbashi a, pour sa part, placé le gardien de but international rwandais Justin Ndikumana dans les perches. Dans le champ, on a retrouvé Akim Musiela, Exaucia Moanda, Trésor Tshibwabwa, Didier Kalenga, Robert Wilangi, Alidor Kayembe, Kalassa Assani, Gradi Kyala, Jerry Ekole et Patrick Mpata. Les deux équipes se sont donc tenues en respect au cours de cette partie, étant à forces égales. C'est un bon résultat pour Lupopo qui a très souvent courbé l'échine devant son rival de tous les temps pendant plus de cinq saisons précédentes.

Alors que le derby de Lubumbashi s'est soldé par un résultat de parité, le 13 décembre au stade des Martyrs à Kinshasa pour le compte de la sixième journée de la zone de développement ouest, le Daring Club Motema Pembe n'a pas réussi à battre le Racing Club de Kinshasa. Le duel technico-tactique entre le coach Otis Ngoma Kondi des Immaculés et le technicien Kiki Makengele du RCK n'a pas produit un vainqueur : un but partout. Tout s'est joué en seconde période. Le latéral droit Mukoko Amale a ouvert la marque pour le DCMP à la 61e mn sur un somptueux service du milieu offensif Mbidi Mavuanga. Mais les joueurs de Kiki Makengele (ancien milieu relayeur de V.Club reconverti en entraîneur) ont égalisé par Ntumba Libanza sur balle arrêtée à la 69e mn.

DCMP demeure leader au classement avec quatorze points alors que RCK en totalise sept et occupe la quatrième position. Les Immaculés jouent leur prochain match dans deux semaines contre l'AS Dragons/Bilima en 8e journée, pendant que le match contre Shark XI FC (qui s'est retiré du championnat national) prévu pour le 21 décembre ne se jouera pas. RCK affrontera, pour sa part, le FC Renaissance du Congo le 23 décembre au stade des Martyrs. La sixième journée se poursuit ce 15 décembre au stade Tata-Raphaël avec à l'affiche le TP Molunge de Mbandaka contre l'AS Dragons/Bilima.