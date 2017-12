Congo-Brazzaville: Lycée de Vindoulou - Les travaux vont bientôt démarrer

Anatole Collinet Makosso a aussi mis en garde quelques familles récalcitrantes qui continuent de vivre illégalement sur ce site, en usant de quelques artifices dilatoires en vue de rendre responsable l'État congolais d'une occupation anarchique ou d'une violation de leurs droits. L'orateur a aussi déploré le comportement blâmable du président du tribunal administratif de Pointe-Noire. «Une dizaine de familles ne veulent pas quitter le site et se sont rendues chez le président du tribunal administratif de Pointe-Noire qui n'est pas compétent en la matière. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour les magistrats.

Édifiant la presse sur quelques problèmes de ce site, Anatole Collinet Makosso a expliqué que cette visite n'est pas la première pour un membre du gouvernement, la toute dernière était celle qu'il a effectuée avec le ministre chargé des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala. «Il n'y a plus de litiges sur ce site, les occupants anarchiques de ces lieux ont été préalablement avisés à plusieurs reprises.

L'annonce a été faite le 13 novembre par Anatole Collinet Makosso, ministre de l'Enseignement primaire et secondaire chargé de l'alphabétisation, à l'occasion d'une visite de travail qui l'a conduit respectivement dans les installations de la société Taman industries Limited située au Kouilou et sur le site qui abritera le lycée.

