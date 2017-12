Cote d'Ivoire: Développement et professionnalisation du sport - L'ambassadeur de France "vient aux nouvelles"

Le diplomate français était venu voir, avec le patron du sport en Côte d'Ivoire, comment, dans la pratique, les hommes d'affaires du vieux continent pourraient aider le sport ivoirien à se développer sur les plans organisationnel et infrastructurel.

La dernière mission en France, du ministre des Sports et des Loisirs en France commence à porter ses fruits. En effet, à peine de retour au pays que François Albert Amichia reçoit, mercredi, à son cabinet, SE Gilles Huberson, le tout nouvel ambassadeur de France près la Côte d'Ivoire.

Le diplomate français était venu voir, avec le patron du sport en Côte d'Ivoire, comment, dans la pratique, les hommes d'affaires du vieux continent pourraient aider le sport ivoirien à se développer sur les plans organisationnel et infrastructurel. « Il y a en effet, beaucoup de pistes et d'opportunités que veulent explorer les hommes d'affaires français en Côte d'Ivoire », a indiqué le diplomate, dont la visite fait suite aux échanges que le ministre ivoirien et lui, ont eus, au cours de sa mission.

Un voyage de travail qui lui a permis de prendre activement part aux Rencontres internationales sur les grands évènements sportifs (Riges 2017). On se souvient que François Amichia a profité de cette tribune de choix pour appeler les investisseurs français à venir profiter des opportunités qu'offre l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (Can 2021), à travers les stades, les complexes hôteliers et autres grands projets de développement.

Avant de s'entretenir avec son homologue français, Laura Flessel. « Il s'agit de trouver les stratégies de mise en œuvre des décisions qui ressortaient de la rencontre entre le ministre Amichia et son homologue français et aussi de contribuer à l'avancement des différents chantiers », a indiqué l'ambassadeur Gilles Huberson.