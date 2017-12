Cote d'Ivoire: Fiabilité des compteurs Sodeci - Les associations de consommateurs rassurées après une visite à la Soca

En vue de créer la confiance avec sa clientèle, la Sodeci a ouvert les portes de son usine de production de compteurs aux associations des consommateurs.

Dans la vision d'une politique de rapprochement des consommateurs des services de production d'eau potable, la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (Sodeci) a ouvert, le 13 décembre, les portes de son usine d'assemblage et de réhabilitation de compteurs aux associations de consommateurs.

Cette visite des locaux de la Société des compteurs africains (Soca), sise en zone industrielle de Yopougon, l'a été sur instruction du ministre des Infrastructures économiques, le Dr Amedé Koffi Kouakou. Et ce, à l'occasion de sa conférence de presse de présentation du programme « Eau pour tous », tenue le 15 septembre dernier. Jour où ces représentants d'associations de consommateurs ont exprimé des réserves quant aux résultats de la vérification des compteurs d'eau froide, à laquelle ils disent ne pas être associés.

Ainsi, en compagnie du directeur général de l'Office national de l'eau potable (Onep), Berté Ibrahiman, et celui de la Sodeci, Eba Basile, ces associations de consommateurs ont visité les installations de l'usine. Démarrée par le circuit de l'atelier production, cette visite guidée par le chef dudit atelier, Douhou Yéba Aimé-Hugues, s'est achevée par celui de la réparation. Les hôtes du jour ont eu droit à toutes les explications relatives au processus de montage, de réhabilitation et de vérifications des compteurs.

Au terme de la visite, leur porte-parole, Doukoua Godé, président de la Fédération nationale des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire, a déclaré : « Nous sommes satisfaits et rassurés aussi bien dans l'assemblage que dans le processus de réparation des anciens compteurs. On avait des doutes, mais on s'est rendu compte que c'est tout un nouveau système qui est remis à l'intérieur du boîtier dans le cadre de la réparation des compteurs ». Le directeur général de la Sodeci a ainsi invité l'ensemble des consommateurs à avoir confiance aux compteurs d'eau.

Pour sa part, le directeur général de l'Onep, Berté Ibrahiman, s'est félicité de la visite guidée, « qui a permis aux consommateurs de s'imprégner de la nature des compteurs, tous les éléments qui les composent, ainsi que le système mis en place pour la facturation ». « Cela participe à la lutte contre la vie chère », a-t-il indiqué. Ajoutant que les bureaux de l'Onep et ceux de la Sodeci restent ouverts aux consommateurs pour recevoir leurs différentes réclamations.

Berté Ibrahiman a tenu à rappeler à l'ensemble des consommateurs que l'Onep dispose désormais d'un Centre de relations des consommateurs (Crc) joignable au 22 51 47 00 ou par E-mail à, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. /Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Il a précisé que ce centre se tient à l'écoute des usagers de l'eau potable. Notamment, en matière de litige ou de réclamation non-satisfaite par la Sodeci, de défaillance des systèmes d'adduction d'eau potable, de problème de qualité de l'eau. Ensuite, le centre leur fera bénéficier de conseils personnalisés en ce qui concerne l'utilisation de l'eau potable chez soi, etc.

Au nom du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, le directeur de la métrologie, du contrôle, de la qualité et de la répression des fraudes, Kouassi Yapi Georges, a indiqué qu'une loi adoptée en 2016 permet à ce département ministériel de veiller à la fiabilité des compteurs d'eau et d'infliger des sanctions.