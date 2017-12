Cote d'Ivoire: Drogba accuse et se dévoile

La légende du football ivoirien compte s'impliquer davantage dans le développement du football dans son pays.

Didier Drogba, l'ancien capitaine des Eléphants a profité de son passage à Nouakchott, en Mauritanie où il a été invité dans le cadre de « la nuit des Awards du football », pour se dévoiler face au micro de la radio internationale, Rfi. Il n'a pas caché son intention de s'impliquer dans le football de son pays.

Depuis quelques semaines, il est d'ailleurs dirigeant de Williamsville athletic club (Wac), vice-champion de Côte d'Ivoire en titre. « J'ai vécu de grandes émotions en Afrique. Je ne me vois pas tourner le dos à ce football, même s'il y a d'autres clubs dans lesquels j'ai évolué. C'était important pour moi d'intégrer la famille du football ivoirien et d'essayer de contribuer à son développement ».

Un football ivoirien qui sera malheureusement absent à la grande messe du football mondial en 2018 en Russie, après son élimination par le Maroc. Pour lui, cette élimination n'est pas totalement surprenante. « Cela me fait énormément de peine de dire ça, d'autant plus que je suis triste pour ces jeunes joueurs de talent qui vont passer à côté de quelque chose de grand dans leur progression, mais c'est une suite logique», a-t-il déclaré.

Il évoque plusieurs raisons de cet échec. Notamment la transition difficile entre les générations. « Beaucoup pointent du doigt le coach, la fédération. C'est vrai, ils ont leur part de responsabilité. Le coach est le représentant de l'équipe et de la nation. Il faut savoir qu'il a été imposé. Donc à partir de ce moment-là, il faut assumer ses responsabilités et il l'a fait. Je ne suis pas là pour pointer du doigt, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de rassembler le football ivoirien », estime-t-il.

Un défi auquel Didier Drogba compte bien jouer activement prendre part afin de relever les prochains challenges comme la Can 2019 et surtout la Can 2021 qui sera organisée en Côte d'Ivoire. « Il faut revoir toute la stratégie du foot ivoirien et tous les acteurs doivent être impliqués... Je m'impliquerai avec beaucoup de plaisir et de détermination parce qu'on parle de l'avenir du football dans le pays et de l'héritage qu'on a laissé ces 15 dernières années », a-t-il assuré.

Copropriétaire du club américain de Phoenix (deuxième division du championnat américain), Didier Drogba prépare également sa reconversion, après une carrière qui lui a permis de vivre sa passion, notamment à Chelsea, club auquel il reste toujours attaché. « Chelsea, c'est la maison. En tout cas, je suis ambassadeur du club et cela à vie. Quand l'opportunité se présentera, quand le moment sera venu et qu'ils feront appel à moi, j'essaierai de répondre présent », a-t-il affirmé.