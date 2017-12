Cote d'Ivoire/Maroc: Chan 2018 - Les Eléphants locaux soignent leur attaque

La sélection nationale A' poursuit son rodage à Abidjan.

La troisième phase de préparation du Chan 2018 a pris fin le mercredi, au stade Félix Houphouët-Boigny. Un regroupement de trois jours conclu par un match test contre l'Africa Sports largement remporté (4-0) par la bande à Kamara Ibrahim. Togui Mel (doublé), Zouzoua Pacôme (penalty) et Zan Bi Roland qui a démontré encore son opportunisme.

En l'absence de Fonshino (Asec) et Salif Bagaté (Bouaké Fc) retournés en club après deux jours de stage, tout comme Coulibaly Wonlo, Coulibaly Zana, Akassou Koutouan, Diomandé Hervé, Cissé Abdoul Karim et N'Dao Lamine (Asec) et les joueurs du Fc San Pedro que sont Kouakou Raoul, Zouzou Franck et Diabaté Inza, le bastion offensif des Eléphants a montré des signes de satisfaction. Contre le Wac (2-0) et Lys Sassandra (5-0) lors des deux précédents stages de préparation au mois de novembre, l'équipe s'était déjà montrée réaliste.

D'où la satisfaction du sélectionneur national qui note une avancée significative au niveau de son groupe. Surtout qu'en août dernier, lors des éliminatoires, l'équipe ivoirienne avait étalé de nombreuses lacunes sur le plan offensif. Notamment face au Niger (2-1 ; 0-1) et lors du tournoi de l'Ufoa, au Ghana, en septembre.

Les Eléphants ont été incapables d'inscrire le moindre but, en quatre matches. « J'ai des certitudes au niveau de la défense et du milieu de terrain. C'est en attaque qu'il va falloir trouver les automatismes et les bonnes combinaisons. On y travaille », explique Kamara Ibrahim.

Le constat, pendant ces trois jours de stage, est que les Eléphants commencent à avoir un visage reluisant sur le front de l'attaque, grâce à des joueurs comme Yao Alphonse, alias Fonsinho de l'Asec, Zan Bi Roland (Wac) et Togui Mel William (Gagnoa), actuel meilleur buteur de la Ligue 1, avec 7 réalisations.

Outre ce trio, d'autres joueurs tels que N'Guessan Bi (Séwé Sports), Salif Bagaté (Bouaké Fc), Sanogo Viera (Sc Gagnoa), Koffi Foba (Africa Sports) offrent encore plus de solutions offensives.