Cote d'Ivoire: Energies renouvelables - "Le pays veut atteindre un taux de 42%", selon Thierry Tanoh

Principal conférencier de cet atelier, le ministre du Pétrole, de l'Energie et du Développement des Energies renouvelables, Thierry Tanoh a indiqué que le gouvernement ivoirien s'est engagé à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre.

La Société financière internationale (Sfi) a réaffirmé son désir d'accompagner le développement du secteur des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. C'est le message de la Sfi transmis ce jeudi 14 décembre, à Abidjan-Cocody, par Charlotte NDaw, chargée des opérations senior de cette institution, qui représentait la représentante régionale, Cassandra Colbert au cours d'un séminaire en rapport avec les énergies renouvelables, autour du thème : « Stimuler les investissements privés dans les énergies renouvelables ».

Co organisé par le Ministre du Pétrole, de l'Energie et du Développement des Energies renouvelables de la Côte d'Ivoire et la Société financière internationale, cet atelier vise, selon l'institution financière, à explorer et discuter des moyens de développer les opportunités et débloquer les investissements privés dans les énergies renouvelables en Côte d'Ivoire.

« Chers représentants du secteur privé, la Sfi vous encourage vivement à faire partie des pionniers dans les investissements dédiés au secteur des énergies renouvelables », a soutenu Charlotte Ndaw. Pour elle, le thème de cet atelier s'inscrit dans la continuité de leur rapport intitulé « Creating markets for climate business ». D'autant plus que, soutient-elle, la Sfi s'est engagée dans la lutte contre le changement climatique. « 18,3 milliards de dollars de ses propres fonds ont été investis dans le financement à long terme de projets favorables au climat, en plus de 11 milliards de dollars supplémentaires mobilisés auprès d'autres investisseurs », a poursuivi la représentante de la Banque mondiale (Charlotte Ndaw).

Le ministre a aussi affiché l'optimisme du gouvernement ivoirien dans le développement des énergies renouvelables. « La Côte d'Ivoire a de fortes ambitions de développement d'énergies renouvelables fiables et rentables. Ainsi, le gouvernement s'est engagé à produire 42% de son énergie grâce aux énergies renouvelable », a expliqué Thierry Tanoh.