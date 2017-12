Tunisie: La BEI renforce son soutien aux régions intérieures de la Tunisie par un nouveau financement de 166 millions d'euros

communiqué de presse

Luxembourg — Avec ce financement de 166 millions d'euros - soit l'équivalent de près de 500 millions de dinars - la Banque européenne d'investissement (BEI) soutient le projet de « l'Autoroute du Centre », essentiel au développement économique et social de la Tunisie : le projet sera axé sur la construction de la section autoroutière entre Sbikha et Jelma au sein des deux gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid.

Le contrat de financement a été signé ce jour à Tunis par S.E.M. Zied Ladhari, Ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale de la République Tunisienne, et M. Ulrich H. Brunnhuber, Chef de la représentation diplomatique de la BEI en Tunisie, en présence de S.E.M. Mohamed Salah Arfaoui, Ministre de l'Equipment, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire et de Mme Sophie Vanhaeverbeke, Chef de la coopération de l'Union Européenne en Tunisie.

« C'est un financement d'envergure qui reflète notre forte mobilisation en faveur de la Tunisie et des Tunisiens conformément à notre engagement lors de la conférence « Tunisia 2020 ». Je suis d'autant plus heureux de signer ce nouveau financement avec la République Tunisienne avec qui nous sommes liés par un partenariat de confiance et de grande qualité de plus de 40 ans a souligné M. Ulrich H. Brunnhuber, Chef de la représentation diplomatique de la BEI en Tunisie. Le développement du secteur routier est en effet essentiel au développement économique et social de la Tunisie. C'est en désenclavant les gouvernorats de l'intérieur du pays que nous arriverons ensemble à diversifier et développer l'économie de ces régions et ainsi offrir de nouvelles perspectives d'emploi aux jeunes Tunisiens. »

Accordé à des conditions financières très attractives avec notamment une maturité exceptionnelle de 30 ans, ce financement sera axé sur la construction d'un axe routier de deux fois deux voies reliant les villes de Sbikha, et Jelma sur 99 km. Ce projet s'inscrit au cœur des priorités du Plan quinquennal de la République Tunisienne puisqu'il fait partie de « l'Autoroute du Centre », dont le réseau couvrira le pays sur 186 km. Il aura un réel impact sur le quotidien des habitants de ces gouvernorats en termes notamment de transport et de qualité de vie. Il permettra la création de 140 emplois directs et 9 400 emplois temporaires durant l'étape de construction de l'axe routier.

Ce projet a été soutenu par la BEI dès 2011. Consciente en effet de l'importance de ce projet pour la Tunisie, la BEI avait soutenu au lendemain de la Révolution et grâce aux dons de 4.7 millions d'euros de l'Union européenne et ses Etats Membres l'ensemble des études préparatoires (techniques, économiques, environnementales et sociales) nécessaires au démarrage des travaux.

En tant que premier financeur international du développement en Tunisie, la BEI s'est engagée lors de la conférence internationale « Tunisia 2020 » en novembre 2016 à soutenir jusqu'à 2,5 milliards d'euros d'ici 2020 la mutation de la Tunisie dans la mise en œuvre de ses priorités de développement. Ce financement s'inscrit dans cette forte dynamique de financement et d'accompagnement de la Tunisie. Rien que pour le secteur routier, la BEI a d'ores et déjà soutenu 11 opérations pour un montant d'investissements s'élevant à 2,5 milliards de dinars.

Copyright Union européenne, 1995-2017

SOURCE Banque européenne d'investissement