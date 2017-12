Ile Maurice: Amendements à la Constitution - Le gouvernement pas favorable aux propositions de Ganoo

Le cours du Brent a atteint son niveau le plus haut depuis juin 2015. On devrait ainsi s'attendre à une hausse… Plus »

Au chapitre des transfuges, le député Rutnah a fait remarquer que les alliances électorales font partie du paysage politique de Maurice depuis très longtemps. Il a une fois de plus indiqué que c'est au peuple de décider. Quant au découpage des circonscriptions et au fait que certains ont plus d'électeurs que d'autres, Ravi Rutnah a avancé que seuls les problèmes auxquels fait face le pays déterminent le choix de l'électorat.

Concernant le système de quota pour la représentation féminine, Ravi Rutnah a souligné que Maurice a connu une avancée considérable en la matière avec la première femme speaker, une première présidente, une ministre de l'Éducation et plus récemment, la nomination de Fazila Jeewa- Daureeawoo en tant que vice-Première ministre. Il a également mentionné la création d'un gender caucus par la speaker. Tout comme Anil Gayan après lui, Ravi Rutnah a fait ressortir que ce sujet suscite le débat car le système de quota va contre la notion d'égalité des chances, entre autres.

Alan Ganoo et Jean-Claude Barbier étaient présents au sein de l'hémicycle hier. Le Deputy Chief Whip Ravi Rutnah et le ministre du Tourisme Anil Gayan ont débattu de la motion.

Elles portaient sur la limitation de mandat du Premier ministre, l'introduction d'un système de quota pour plus de représentation féminine à l'Assemblée nationale, le rappel des parlementaires non performants ou encore une loi anti-transfuge ainsi qu'une révision des pouvoirs de l'Electoral Boundaries Commission, entre autres.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.