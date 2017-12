Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Le pays veut se doter d'un dispositif de création d'emplois

Le Premier ministre, Clément Mouamba, a affirmé le 14 décembre à Brazzaville que le pays envisage de mettre sur pied un dispositif technique de création d'emplois. Il s'est exprimé à l'ouverture des Assises nationales de l'emploi et de la formation (Anef), organisées par l'Université des connaissances africaines (Uca).

Placées sur le thème : « Comment créer 6000 emplois de 2018 à 2023 ? », les Anef sont un lieu de pollinisation mutuelle de l'ensemble des acteurs sur les questions de l'adéquation de l'offre nationale de formation et de la demande des entreprises. Selon le président de l'Uca, Patrice Passy, c'est également une plate-forme numérique pour l'emploi rassemblant des services web et mobile de l'observatoire national des métiers et des formations, des acteurs publics et privés. Ceci dans la lutte contre l'insertion professionnelle des jeunes diplômés : offres d'emplois, MOOC de l'Uca (formations en ligne).

« L'Université des connaissances africaines déclare la guerre à la pauvreté en Afrique. Elle se veut être le terreau nécessaire des constructions collectives en développant l'intelligence des crises, (face à la crise des intelligences) avec pour objectif cognitif principal de concevoir de nouvelles solutions et/ou tout réinventer face au milliard d'individus qui arrive dans trente ans », a-t-il souligné.

Présidant la cérémonie, le chef du gouvernement a rappelé que la question de l'emploi des jeunes diplômés concernait tout le monde sans exclusive. D'après Clément Mouamba, la jeunesse est la dynamique pour le Congo et ces assises, à travers l'ouverture du chantier national de l'emploi de 2018-2023, sont le premier pas vers la structuration technique de la résorption du chômage.

Pour lui, les problèmes du pays sont connus, beaucoup de réponses ont été apportées depuis les années 1960. « Mais nous avions très peu expérimenté les solutions techniques avec méthode, contrôle, suivi et des moyens financiers adéquats. Le Congo étant en chantier dans le cadre de son développement économique, cette initiative citoyenne doit être considérée comme un apport conceptuel, un cadre paritaire d'échanges d'expériences et de mutualisation d'expertises, afin de doter notre pays d'un dispositif technique national de création d'emplois, cohérent, transversal et performant », a indiqué le Premier ministre.