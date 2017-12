Congo-Brazzaville: Musique - Arlay Jordan sort son premier single « DK »

Talentueux, travailleur et appliqué, il est apprécié dans tous les milieux où il évolue. Cela n'échappe pas aux responsables de la chorale de l'Église évangelique du Congo, paroisse de Mbota, qui le nomment directeur technique de ladite chorale. En 2008, il enregistre sa première chanson avec le musicien Lionel Kombo 2 Bayonne. Quatre ans plus tard, lors du concours interécoles, il glane le premier prix dans la catégorie chant.

Adepte des rythmes rumba, RNB et Afro pop, Arlay Jordan, de son vrai nom Mitsouma Nice Arlay Jordan, a fait ses débuts en musique dès l'âge de 9 ans quand il intègre une chorale avant de créer, quelques années plus tard, son premier groupe « l'Echo des Marquis » en 2005. Deux ans plus tard, il se révèle en participant à l'émission télévisée "Young Stars" et devient par la suite, grâce à son talent, le chanteur principal.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.