Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - La communauté nationale rend hommage à Grégoire Bani

Nommé en octobre dernier à la direction du Pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale (Prasac), le Dr Grégoire Bani a reçu, le 14 décembre à Brazzaville, l'hommage solennel de la communauté scientifique nationale.

La cérémonie a été organisée à l'Institut national de recherche agronomique (Ira), en présence du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, qui a remis au Dr Grégoire Bani un présent, constitué de stylos en guise d'exhortation au travail.

Directeur général de l'Ira jusque-là, Grégoire Bani est appelé à mettre désormais sa riche expérience au service de la sous-région, le Prasac étant une institution spécialisée de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

Prenant la parole à cette occasion, le directeur de cabinet du ministre en charge de la Recherche, Jean Claude Boukono, a rappelé que le Dr Grégoire Bani a été nommé par la conférence des chefs d'Etat de la Cémac. Cette nomination est une fierté pour la communauté scientifique nationale, a-t-il indiqué, soulignant l'abnégation de ce dernier au travail, ainsi que son esprit patriotique.

« Isolé et cloitré dans les laboratoires à longueur de journée à chercher des solutions d'expert à de multiples problèmes de la nation, cette fois-ci, vous devez mettre votre savoir à la disposition de la communauté régionale. Nous vous en savons capable et prions le Tout-Puissant, afin que tous nos vœux de totale réussite vous accompagnent. Que ces nouvelles fonctions soient pour vous une source de satisfaction et d'épanouissement personnel », a déclaré Jean Claude Boukono.

Né le 14 mars 1955 à Kébara, dans le département des Plateaux, le nouveau directeur du Prasac a fait ses études à l'Institut de développement rural, devenu Ecole nationale supérieure d'agronomie et de foresterie de l'Université Marien-Ngouabi où il a obtenu un diplôme d'ingénieur de développement rural. Il a ensuite arraché un doctorat à l'Université de Rennes I, en France.

Grégoire Bani a dirigé le groupe de recherche sur le manioc et conduit des travaux sur les insectes ravageurs de cette culture, aliment de base en République du Congo. Ses efforts lui ont valu certaines distinctions honorifiques, notamment celles d'officier dans l'ordre du mérite congolais et de la médaille d'or dans l'ordre de la médaille d'honneur de la recherche scientifique et technologique.

Ayant rompu son contrat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, Grégoire Bani s'est consacré à la recherche agronomique dans les structures nationales jusqu'à ce qu'il soit nommé directeur de l'Ira. Pour lui, sa promotion à la tête du Prasac est le résultat d'un gros sacrifice, notamment ses trente-sept ans d'exercice de métier de recherche.

« Cette cérémonie est pleine de signification. C'est un moment inoubliable, d'exaltation, d'exultation, d'exhortation, d'exorcisation. Je suis convaincu que cet évènement marquera positivement l'esprit des chercheurs et aura un impact sur leur façon de faire », a indiqué le Dr Grégoire Bani.

Le Prasac a, entre autres missions, de renforcer les capacités institutionnelles et scientifiques des systèmes nationaux de recherche agricole en favorisant le partage des savoirs, la promotion et le pilotage de la recherche pour les objectifs de développement.