Congo-Kinshasa: Kengo wa Dondo - « Le seuil de représentativité devrait faire l'objet d'un consensus »

Devant les contradictions qui émaillent la compréhension des uns et des autres au sujet des dispositions querellées, le président du Sénat a sollicité des experts de la commission PAJ, la réécriture si possible des articles à problème dans une approche consensuelle. Il est à noter qu'après toilettage à la commission PAJ, le projet de loi électorale sera examiné article par article par les sénateurs. Après son adoption à la chambre haute, il sera envoyé dans une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat afin d'harmoniser les vues. Tout est censé se terminer ce 15 décembre qui marque la fin officielle de la session parlementaire de septembre.

Rappelons que le texte envoyé au Sénat a fixé le seuil de représentativité des partis et regroupements politiques aux élections à 1% pour les législatives, 3% pour les provinciales et 10% pour les municipales et locales. Quant à la caution, Kengo wa Dondo a proposé qu'elle soit «progressive ».

La question contenue dans le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines et locales, sous examen au Sénat, continue à être au centre du débat.

