Congo-Brazzaville: Recensement général de la population - Un budget prévisionnel d'environ dix milliards FCFA

L'estimation du coût global de l'opération de dénombrement de la population congolaise a été rendue publique par l'Institut national de la statistique (INS), au terme de la session inaugurale du comité technique national installé le 14 décembre, à Brazzaville.

La réunion du comité technique a permis non seulement d'adopter le budget 2018 du Recensement général de la population et de l'habitat(RGPH), mais également de faire le point des activités menées par l'INS et d'arrêter le nouveau plan opérationnel. L'évaluation du recensement de 2007 a été également faite à cette occasion et une expertise internationale a été mobilisée pour appuyer l'INS dans la mise en œuvre des activités du prochain recensement, le 5e du genre.

Les documents techniques ont aussi été élaborés et une cartographie a été réalisée dans dix districts, quatre arrondissements répartis dans les douze départements du pays pour tester les outils techniques ainsi que tout le processus d'exécution de la cartographie censitaire.

« Actuellement, l'équipe technique permanente prépare l'exécution du dénombrement pilote pour tester les outils techniques et tout le processus du dénombrement général », a indiqué le directeur de l'INS, Gabriel Batsanga, en sa qualité de président dudit comité technique national. Il a souligné que les sessions ordinaires de cette structure se tiendront une fois par trimestre et des sessions extraordinaires en cas de nécessité.

La représentante du Fonds des nations unies pour la population, Barbara Laurenco, a affirmé la disponibilité de son institution à veiller à ce que cette opération se fasse dans le respect des normes et standards édictés par les Nations unies. Les données de ce recensement, a-t-elle précisé, sont indispensables pour le suivi des Objectifs de développement durable et l'agenda 2030. « D'ici à 2020, tous les Etats devront être en mesure d'avoir des données fiables pour mesurer les progrès des dix-sept objectifs mondiaux. Ce recensement est la clé de voûte non seulement pour ces données mais aussi pour le plan national de développement du Congo », a déclaré Barbara Laurenco.

Le RGPH se dréoulera pendant trois ans en quatre étapes, à savoir la cartographie du territoire, le dénombrement de chaque habitant, l'analyse et la diffusion.

Recommandé par le gouvernement, ce recensement général a pour objectif de produire et diffuser des données démographiques et socioéconomiques actualisées, pertinentes et fiables, pour contribuer efficacement à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques, programmes et projets de développement dans les douze départements du pays.

Pour son exécution, 7000 agents devront être recrutés, formés et équipés pour visiter 1 250 000 ménages estimés sur l'ensemble du territoire national.

Dans cet optique, le projet de renforcement de capacités en statistiques a mis à la disposition de l'Ins, quinze véhicules de terrains ainsi que les équipements et matériels nécessaires. Ce projet a de même financé la phase cartographique pilote dont le coût s'élève à 1086 871 403 FCFA