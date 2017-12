Congo-Kinshasa: Pression supplémentaire sur la « Kabilie » - Des sons de cloche tous les jeudis dans les églises catholiques

Le Collège des curés de l'Archidiocèse de Kinshasa, qui semble porter cette action, entend aller jusqu'au bout de sa logique visant à mettre le pouvoir kabiliste à genoux. Cette action pacifique demeure illimitée et devra commencer à partir de ce 14 décembre. Ses initiateurs appellent à une forte mobilisation des Congolais de tous les horizons attendant d'eux, durant la bonne quinzaine de minutes que vont retentir les cloches, un accompagnement par toute sorte de clameur et de vacarme. « Taper sur les casseroles, des coups de sifflets et de vuvuzela, des klaxons, etc. », précise le message de la Cénco posté sur le Net.

C'est décidément une nouvelle stratégie que vient de trouver l'Église catholique pour mettre une pression supplémentaire sur Joseph Kabila face à sa volonté supposée de se maintenir au pouvoir contre vents et marrées. La stratégie est simple. « Chaque jour, après la messe du matin, il est prévu la récitation de la prière pour la nation, précédée de la lecture de l'extrait du message de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) et tous les jeudis à 21 h, les cloches des églises vont sonner ». Tel est le mode opératoire de cette stratégie divulgué dans un message publié le 13 décembre, sur la page Facebook de la Cénco.

