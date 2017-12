Congo-Brazzaville: Agro-industrie - Le plan national de développement du palmier à huile en examen

Ainsi, pour mettre en œuvre cette politique, Simon Dieudonné Savou a signifié que le gouvernement a mis en place, en partenariat avec la société ENI Congo, un projet intitulé Alimentation et Diésel, pour promouvoir l'agriculture en zone de savane. Pour ce faire, il a déjà acquis plus de quarante mille hectares à Mbé, dans le département du Pool, et plus de soixante-dix hectares à Kibangou, dans le Niari, pour la production de l'huile de palme et du biocarburant.

Le premier principe, parmi les dix arrêtés, stipule que la filière huile de palme doit respecter la législation et la règlementation en vigueur, en République du Congo. Les actions à mener consisteront, entre autres, à mettre sur pied une commission de contrôle et de suivi du respect de la législation en vigueur ; élaborer les textes règlementaires complémentaires dans la mise en œuvre du principe.

Au cours des assises qui se dérouleront en plénière, le travail des experts consistera à effectuer la revue des dix principes définis et validés lors du dernier atelier ; d'examiner et de valider ledit plan d'actions, en tenant compte des indicateurs, de la zone d'intervention, des acteurs, des résultats attendus ainsi que des défis à relever.

L'atelier, le deuxième du genre, fait suite au premier tenu récemment, qui a permis aux professionnels agricoles de définir les principes nationaux visant le développement, de manière durable, du palmier à huile au Congo. Il s'inscrit dans la logique d'opérationnalisation des principes nationaux afin d'identifier les actions à mener à court, moyen et long terme au plan national, pour promouvoir une filière d'huile de palme responsable et durable.

