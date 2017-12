Congo-Brazzaville: Fête de Noël - Pas d'engouement dans les marchés

A deux semaines de l'heureux évènement, les Ponténégrins ne se bousculent pas encore dans les grands commerces de la place.

Il y a quelques années, l'arrivée des fêtes de Noël et de fin d'année se sentait partout à travers la ville, les marchés étaient bruyants, les jeux de lumière et guirlandes illuminaient les espaces publics. Cependant, cette atmosphère semble disparaître. Dans certains marchés, les tenanciers de boutiques et les vendeurs de jouets se plaignent, écoulant difficilement leurs marchandises. Au Fond Tié-Tié, par exemple, l'un des plus grands marchés de la ville, les vendeurs ne cachent pas leur déception. « Nous sommes à quelques jours de la fête de Noël et de fin d'année, mais les ventes ne s'accélèrent pas, les clients ne viennent pas et j'ai peur de faire une fausse affaire cette année », a déploré un vendeur.

Interrogés sur cette question, les clients ont, quant à eux, évoqué les problèmes financiers. Ils disent aujourd'hui faire beaucoup plus attention à leur budget. Dans cet esprit, ils ont décidé de faire leurs achats de Noël avec un œil rivé sur les jouets et l'autre sur le portefeuille.

En effet, l' ambiance qui a toujours existé à la veille de la fête de Noël ne fait plus partie de l'habitude des Ponténégrins. La situation économique que traverse le pays ne permet pas à beaucoup de personnes de bien passer les fêtes. « Cette année, il n'y aura pas de cadeaux. Il faut de nouveaux habits pour mes deux garçons et mes trois filles qui voudront sûrement se faire belles dans les salons de coiffure. Et les dépenses pour une seule tête se chiffrent à plus de 4000 F CFA, sans compter les cadeaux et le repas», a dit une femme interrogée à ce sujet.

Notons que pour les enfants, l'envie de Noël est plus forte que tout. À deux semaines de cette fête, ils sont déjà nombreux à réclamer à leurs parents des jouets de marque.