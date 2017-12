Madagascar: Incidents à Ikongo - Ferme condamnation du CSM

Dispositions. De source bien informée, le CSM aurait l'intention d'envoyer un hélicoptère à Ikongo pour évacuer les magistrats, les greffiers et les agents pénitentiaires. Mais au moment où nous mettons cet article sous presse, ces dispositions n'ont pas encore été effectives. Toujours est-il que ce refus d'une décision de Justice est matière à réflexion et ce ne sont pas les exemples qui manquent.

Vindicte populaire. Pour en revenir aux évènements, d'avant-hier, dans ce district enclavé, situé dans le Sud profond du pays, 800 personnes se sont ruées vers la prison. Ils revendiquent notamment que les détenus accusés du meurtre de leur proche leur soient livrés. Probablement pour une vindicte populaire. Face à cette invasion massive, les gardes pénitentiaires n'ont pu rien faire. Et pire encore cinq de ces derniers ont été pris en otage. Aux dernières nouvelles, ils ont été libérés, hier. Résultat de cette intrusion dans la prison d'Ikongo, 120 détenus ont profité de la situation et se sont évaporés dans la nature. Jusqu'à preuve du contraire, aucun des prisonniers évadés n'a encore été arrêté, du moins jusqu'à hier.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) a réagi face aux évènements qui se sont produits à Ikongo. En effet, une foule déchaînée a pris d'assaut la prison de ladite localité. Dans un communiqué remis à la presse, le CSM condamne énergiquement les actes qui ont eu lieu à Ikongo et qui foulent aux pieds l'Etat de droit ainsi que l'indépendance de la Justice. Il exprime ainsi sa solidarité et son soutien aux magistrats, greffiers et pénitentiaires ainsi qu'à leurs familles résidant dans ce chef-lieu de district. Ce conseil invite également les autorités compétentes à prendre dans les plus brefs délais des mesures drastiques pour la protection des biens et des personnes des gens susmentionnés.

