Sénégal: Sandiara veut devenir la prochaine Silicon Valley d'Afrique

Serigne Guèye Diop, le maire de Sandiara et conseiller du ministre, en marge de la cérémonie… Plus »

« Nous attendons de l'Etat de faire les aménagements primaires, à savoir les routes, l'électricité, la fibre optique entre autres », a dit le docteur Serigne Guèye Diop qui a plaidé pour la création à Sandiara d'un guichet unique pour l'Apix pour accueillir les industries et leur fournir les documents administratifs dont elles ont besoin pour accélérer l'implantation des usines, de la création d'emplois et le développement de la commune.

« Nous allons aussi créer, en rapport avec l'Apix, une société de gestion de promotion et de développement de la zone industrielle avec le Fonsis et toutes les structures de l'Etat », a-t-il indiqué. Le rôle de cette société sera d'abord, selon le maire, de chercher un développeur au niveau international. « Nous allons nous rendre à Singapour, Dubaï, New York, Paris et Londres pour chercher le meilleur développeur pour faire de cette zone industrielle une station d'accueil de tous les investisseurs du monde entier », a-t-il noté. Cette zone industrielle, a-t-il indiqué, sera aménagée pour une valeur de 20 milliards de francs.

« En plus de ces 50 usines, nous souhaitons avoir une zone d'incubation, de créativité et de recherche pour développer la prochaine Silicon Valley de Sandiara, à l'image de celui de la Californie », a laissé entendre le maire. Selon le docteur Serigne Guèye Diop, cette ambition de faire de cette zone un fleuron de l'industrie sénégalaise est à leur portée.

Sandiara a ouvert une nouvelle ère de sa page industrielle et va créer 50 usines et 20.000 emplois pour un investissement de 200 milliards de francs Cfa. L'information a été donnée ce jeudi, par le maire Serigne Guèye Diop. En 2025, a-t-il assuré, ces 50 usines produiront 700 milliards de chiffre d'affaires, soit 15% du Pib sénégalais.

