Sénégal: Festival du film documentaire de Saint-Louis - « Place à la révolution » du Burkinabé Parfait Kaboré, meilleur long-métrage

Néanmoins, un film a retenu l'attention des jurés et a suscité, à l'unanimité, leur approbation grâce à sa maîtrise des langages cinématographiques, sa richesse plastique et picturale, ses choix narratifs à travers un regard singulier -qui réhabilite une figure politique de l'histoire contemporaine du Sénégal en la personne de Mamadou Dia. Le jury a primé le court-métrage « Kédougou » du Sénégalais Mamadou Khouma Guèye. Recevant la distinction au nom du jeune réalisateur absent, Sellou Diallo a félicité un cinéaste militant qui a posé un regard militant sur l'histoire politique de son pays.

S'exprimant au nom du jury, Sellou Diallo, coordonnateur du Master 2 Réalisation documentaire de création de l'Ugb de Saint-Louis, a relevé une réalisation qui exerce une performance documentaire rigoureuse inscrite dans la durée avec une maîtrise remarquable de la technique malgré les aléas et les inattendus du réel. « Ce film est un témoignage de ce que l'art du cinéma tente d'apporter à la lecture de nos histoires contemporaines. Il illustre un art certain de comment intervenir dans l'espace public. C'est un film qui documente, qui performe et est d'une vibrante actualité sur le continent africain », a remarqué S. Diallo. Dans la même section, le jury a fait une mention spéciale au travail de la Camerounaise Rosine Mbakam dans « Les deux visages d'une femme Bamiliké ».

