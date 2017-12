Sénégal: Transport ferroviaire - Le chantier du Ter dans une phase active

Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal, Mountaga Sy, directeur général de l'Apix, Gérard Senac, directeur de Eiffage Sénégal, et une équipe composée d'experts et d'ingénieurs ont effectué, hier, une visite sur les chantiers du Train express régional (Ter). La délégation s'est réjouie de l'avancement des travaux, laissant présager que la date de livraison prévue le 14 janvier 2019 sera respectée.

La poussière soulevée par le vent enveloppe un immense terrain situé à Colobane entre la passerelle piétonne et la gare ferroviaire. L'endroit, autrefois fréquenté par des ferrailleurs, est vide. Des travaux d'excavation et de terrassement ont commencé ; les ouvriers sont à pied d'œuvre. Ils travaillent avec enthousiasme et détermination sous la supervision des ingénieurs. Leurs mouvements se combinent à ceux des machines Caterpillar, pelles, camions à décharges et autres.

Les travaux de terrassement précèdent le démarrage des fondations des bâtiments qui seront sous peu érigés sur les lieux. La quasi-totalité de la voie est dégagée. Les lieux vont bientôt accueillir les traverses du Train express régional (Ter) en construction. Hier, Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal, Mountaga Sy, directeur général de l'Apix, Gérard Senac, directeur général de Eiffage Sénégal, et une équipe composée d'experts et d'ingénieurs ont visité le chantier vers 9 heures. Etienne Thibaud, ingénieur et directeur des travaux, explique que l'endroit va abriter le site de maintenance du matériel roulant.

Tout au long du trajet, les travaux ont démarré et à certains endroits, ils sont plus avancés. A Keur Massar, dans la lointaine banlieue de Dakar, le décor est à peu près similaire. Les travailleurs s'affairent aux réglages sur une vaste étendue de latérite avec un ballet incessant de camions. Pour l'heure, il est question de mettre des gravas renforcés. L'ambassadeur salue un « projet spectaculaire qui va changer le visage du transport à Dakar et au-delà ». Il soutient que le Train express régional permettra aux Dakarois de regagner leur lieu de travail en un temps record. « Nous veillons particulièrement sur l'avancement des travaux, la sécurité des passagers et de l'infrastructure », déclare le diplomate. Gérard Senac, le directeur général de Eiffage, une des entreprise adjudicataire des travaux, apprécie la visite de l'ambassadeur de France qui, note-t-il, lui permet de s'enquérir de l'avancement des travaux. « Le chantier n'est pas facile ; il requiert de la part de chacun (administration et entreprises) une communication et un échange permanent. Avec un rythme de rendement de 20 à 25.000 mètres cubes par jour, le rythme est dans sa croisière », déclare M. Senac.

Après quelques mètres de prospection, la file des voitures s'ébranle. Le convoi fait cap sur Bargny, point de chute de la visite de terrain. Un décor identique s'offre aux visiteurs. Les travaux avancent. Les travailleurs étaient en train de poser des traverses. L'ingénieur Etienne Thibaud note que cette tâche requiert de la technicité et des moyens conséquents. De l'autre côté, se trouve la base-vie qui est un lieu où se réunissent les équipes pendant toute la durée d'un chantier, l'atelier mécanique et les lieux de stockage avec des magasins qui s'étalent sur des milliers de mètres carrés.

Future colonne vertébrale du réseau de transport dakarois

Mountaga Sy, le directeur général de l'Apix, affirme que le projet est entré dans sa phase active. « Nous avons parcouru près de 7,5 kilomètres de Diamniadio. Un front partirait d'ici vers Dakar sur un linéaire de 15,5 kilomètres. Il y aura 15 ouvrages de franchissement. L'ensemble des passages à niveau sera supprimé », indique M. Sy.

Le Train express régional va changer la configuration du transport urbain dans la région de Dakar, en y intégrant une composante mobilité multi-modalité. C'est un train électrique à écartement standard -premier du genre dans la sous région- pouvant fonctionner avec de l'énergie thermique ou du diesel. « C'est un train qui fonctionne à une vitesse de pointe de 160 Km/h. La commande est de 15 trains et chaque train tirera 4 wagons. L'envergure du projet, ce sont deux voies standard. Le projet offrira une plateforme de maintenance. Il est prévu la réalisation d'ouvrages d'art, hydrauliques avec un paquet de travaux de génie-civil », explique le directeur de l'Apix. Le projet est donc bien parti pour devenir la future colonne vertébrale du réseau de transport dakarois avec double voies à écartement standard pour voyageurs et une voie métrique pour fret ainsi qu'une ligne électrifiée (25 Kv). Une emprise totalement sécurisée est prévue. Le tracé physique est effectif. Les emprises sont libérées : 7,5 km dans le département de Dakar et 15 km dans le département de Rufisque, soit près de 22,5 km de linéaire sur 36 kilomètres prévus. Les chantiers ont démarré avec les tracés d'excavation à un rythme qui laisse entrevoir que tout sera prêt le 14 janvier 2019.