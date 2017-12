Congo-Kinshasa: Inauguré par le Professeur Michel Bongongo, la CNSSAP dans un nouveau siège hyper modernisé

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'Etat, CNSSAP, se dote désormais d'un siège provisoire hyper rénové, fruit de la réforme de l'Administration publique en République Démocratique du Congo, initiée sous le haut patronage du président de la République Joseph Kabila Kabange.

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Fonction Publique, Professeur Michel Bongongo Ikoli Ndombo, accompagné de son collègue Pierre Kangudia, Ministre d'Etat au Budget, a procédé à la cérémonie solennelle inaugurale, hier jeudi 14 décembre 2017, du siège de la CNSSAP, situé au deuxième niveau, quatrième Aile du bâtiment administratif de la Fonction Publique. C'est un cadre attrayant de travail sans précédent dans l'histoire de l'Administration publique congolaise qui va raviver le moral des cadres et agents de la CNSSAP à la tête desquels, M. Tombola Muke, son Chargé de Mission pour des services dignes d'une gestion rationnelle dans la mobilisation des ressources au bénéfice des prestations de sécurité sociale des agents publics de l'Etat. Ce, en commençant par ceux de carrière des services publics de l'Etat à qui les portes de siège resteront toujours grandement ouvertes.

Créée par Décret n°15/031 du 14 décembre 2015, et régie par les dispositions de la Loi n°008/2008 du 07 juillet 2008, portant dispositions générales applicables aux établissements publics, la Caisse a pour objet, l'organisation et la gestion des prestations de sécurité sociale couvrant la branche des pensions pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et des survivants ainsi que la branche des risques professionnels pour les protections en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle mais également, couvrir toute branche instituée par son Conseil d'administration après avis du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

A tout prendre, la CNSSAP c'est une machine de production des ressources financières en terme de contribution auprès de l'Etat employeur et auprès des travailleurs (fonctionnaires et agents de l'Etat) à travers des cotisations mensuelles pour payer les pensions et rentes aux retraités.

Le Leadership de la tutelle porte ses fruits

Sublimé par la symétrie d'un leadership fort imprimé par le ministre de la Fonction publique, professeur Michel Bongongo, le Chargé de Mission de la CNSSAP, ne doute guère de la performance et la longévité d'une jeune caisse qui, en très peu de temps, a acquis le siège de la direction provinciale de la CNSSAP, située au croisement des avenues des Huileries et Mont des Arts et dont l'inauguration a eu lieu, le 29 mars 2017.

Des activités, depuis le démarrage de la caisse, se sont focalisées autour de l'immatriculation des retraités de 2017. A ce jour, affirme le Chargé de Mission, la CNSSAP a atteint la barre de 800 retraités qui se sont fait identifier auprès de ses services. Sur le plan administratif, le patron de la CNSSAP parle également des avancées significatives, lesquelles, à moins d'un an, grâce au concours du ministre de tutelle, se dote déjà d'un arsenal juridique, d'un manuel de procédure financière, technique, d'administration générale avec un système de contrôle. Mais aussi, d'un arrêté ministériel pour son fonctionnement en plus d'une note circulaire interministérielle dûment signée conjointement par les ministres de la Fonction publique, des Finances et celui du Budget ainsi que d'un système d'information sophistiquée pour pouvoir contrôler l'envol des activités et se mettre au diapason des standards internationaux.

En outre, a-t-il salué la clairvoyance des ses trois ministres à qui, il a exprimé sa sympathie et gratitude pour leur accompagnement à toutes les activités de la CNSSAP. Inéluctablement, ils sont tous artisans de la santé financière de la jeune caisse à la retraite, a-t-il reconnu. Enfin, il a remercié tous les intervenants du secteur, les Collèges du Comité technique, le DG de l'ENA, le directeur de la DTO (Direction de Trésor et Ordonnancement), les Secrétaires Généraux actifs et honoraires, la Cellule de gestion des projets de la Fonction publique, ses Collaborateurs de la CNSSAP ainsi que les entreprises ayant fait les travaux de réhabilitation du siège. "A quel moment peut-on bâtir un arbre qui aura besoin de 20 ans pour grandir"? C'est tout de suite, a conclu le Chargé de Mission, comme pour inciter ses collaborateurs à se mettre résolument au travail et à garder le même élan.

Une modernisation de fond en comble

Pour le Ministre Michel Bongongo, peu avant la coupure de ruban pour accéder aux différents locaux et le dévoilement la plaque pour immortaliser la cérémonie, la modernisation initiée par le président Kabila n'est pas que dans les infrastructures mais aussi, dans l'engagement ferme à reformer l'Administration publique sans laquelle, l'image sera ternie.

Pour lui en effet, outre le siège social de la Gombe, l'agence provinciale sert de point de contact entre la caisse et ses assujettis dans le cadre des activités opérationnelles. Elle a été bâtie dans les meilleurs standards à l'image de l'Administration publique renaissante ainsi que pour le respect et la satisfaction de sa clientèle. Le Gouvernement à travers le ministre de tutelle promet de verser régulièrement sa quote-part patronale des cotisations, conformément à la loi et la Note circulaire interministérielle.

En termes des perspectives, le ministre annonce l'ouverture des droits aux prestations à travers le dépôt des demandes des pensions ou des rentes à la CNSSAP déjà effective dès janvier 2018. Le président de l'INAP a apprécié à sa juste valeur la contribution du gouvernement à l'installation de la CNSSAP et appelle de ses vœux tous les politiques en vue d'un soutien indéfectible à la CNSSAP.

Pour sa part, le Coordonnateur des Marchés Publics, Célestin KINEME, a fait le rapport de la traçabilité de fonds alloué à la réhabilitation du bâtiment de la Fonction publique vieille de près de six décennies. Il était donc nécessaire avec le concours du Gouvernement et la Banque Mondiale, de procéder au coup de balai du bâtiment c'est-à-dire, à sa rénovation, a-t-il conclu.