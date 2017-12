Congo-Kinshasa: Matadi - Historique d'une ville et son Chemin de Fer

La ville de Matadi est née d'un contexte particulier de l'occupation Européenne après la conférence internationale de Berlin (1885). Une ville bâtie sur les pierres.

D'où, son appellation "Matadi" qui signifie "pierres" dans le dialecte Kongo. Sa création remonte des années 1887, une date dégagée d'un rapprochement des faits irréfutables.

L'explorateur Henri Morton Stanley qui avait déjà fondé en 1879 pour le compte de Léopold II un poste de ravitaillement sur le plateau de Vivi (village Lufundi), le poste étant le point terminal du bief navigable du fleuve avant les premières chutes de Yalala, recruta beaucoup de noirs pour le compte de l'Etat Indépendant du Congo (EIC) afin de hisser d'énormes chariots transportant les "Steamers" démontables qu'ils remontaient pour traverser les biefs non navigables. Ce travail exigeant des efforts surhumains, coûta la vie à plusieurs hommes.

La réalisation d'une exploitation commerciale étant le seul but poursuivi dans l'opération amorcée, H.M. Stanley pensa, au vu de nombreuses chutes rendant le fleuve non navigable, à la construction d'un chemin de fer qui doit percer les Cataractes en vue d'unifier le dernier point navigable au pool Malebo. Ainsi, déclara-t-il : « Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny ».

La compagnie de chemin de fer qui devrait réaliser cette œuvre s'est vue dans l'obligation de construire un port maritime qui allait devenir le terminal de la voie ferrée. En 1886 fut aménagée une petite fondation d'accostage en maçonnerie constitué d'un seul Pier pour le déchargement et chargement des marchandises pour la route des caravanes (rive droite à coté de Vivi). Malheureusement, à cause de son étroitesse et de sa petite capacité d'accueil, ce port fut vite abandonné pour la rive gauche en prévision des travaux de la voie ferrée. La compagnie de Chemin de Fer s'arrangea à la fin des travaux du port (1889) pour envoyer des hommes compétents notamment des ingénieurs pour débuter les travaux du chemin de fer dont le premier coup de pioche fut donné le 15 mars 1890 par Monsieur Hector Charmanne.

Avec la réalisation du port maritime, Matadi amorça réellement son envol. Les travaux de la construction du chemin de fer exigeant beaucoup d'ouvriers, d'où l'afflux non seulement du personnel engagé dans le projet mais aussi de leurs familles. Son importance s'accrut cependant avec l'inauguration du chemin de fer en juillet 1898.

La route des caravanes à la rive gauche

Elle tire sa source des exploitations Européennes du 15ème au 19ème siècle débouchant ou pas du débarcadère de H.M. Stanley. Toutefois, les routes des caravanes ont été liées aux transactions commerciales avant la construction du chemin de fer. La partie de la route partant du débarcadère ayant disparu suite à l'urbanisation de Matadi, elle est à peine visible dans la vallée de Mpozo, au pied duquel est érigé le monument aux porteurs, et sur la montagne de Palabala.

Le chemin de fer Matadi-Kinshasa

"Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny" avait affirmé l'explorateur H.M. Stanley. Matadi étant le terminal du bief navigable du fleuve Congo avant les rapides de Yalala, le transport des marchandises réalisé par des porteurs noirs coûta la vie à plusieurs hommes. Sur ce, la nécessité d'installer une voie ferré se présenta afin d'atteindre aussi facilement le pool Malebo (1er chemin de fer de l'Afrique centrale).

Débuté le 15 mars 1890, la première locomotive arriva à Kinshasa en mars 1898 pour un parcours de 398 km. Trois modifications dans les tracés ont été observées au port de Matadi dont le dernier est celui qui est exploité jusqu'à nos jours.

Le 1er tracé (1890) part de la Gare (Amicongo) jusqu'à coté de l'hôtel de la Gare avant de longer la route qu'empruntent actuellement les véhicules qui vont vers le débarcadère de l'Office des Routes puis, passe par le pont "Sitra" suspendu sur le ravin Léopold. L'écartement de rail était de 0,765.

S'agissant du 2ème tracé (1923), le port était entrain d'être agrandi et la présence des espaces favorisa ce second travail. Cette fois-ci, à la sortie de port, le rail passe par un tunnel de 270 m avant de déboucher sur un autre pont au bas de celui de "SITRA", cette fois ci avec un écartement de rail de 1,067 km. La distance de Kinshasa fut réduite à 365 km.

Le 3ème tracé (vers 1953) concerne la fermeture du tunnel par la Société Voie Navigable (Actuelle CVM, ex RVM) et l'ouverture de l'actuel passage par l'ingénieur George Puissant qui posa un 3ème pont sur le ravin Léopold. La construction du chemin de fer a posé beaucoup de problèmes dans ses débuts suite aux exigences du relief de Matadi.

Cette difficulté a suivi le constructeur jusque dans la vallée de Mpozo avant de prendre une allure normale de pose des rails. Deux ans après le début des travaux (1890), le constructeur n'a pu poser que 16 km de rail d'où le recours à la main d'œuvre importée : chinois et ouest africains. Le tronçon Matadi-Mpozo est celui qui a occasionné une perte énorme des ouvriers. A 8 km de Matadi la tentative de creuser un tunnel échoua par un écroulement de terre qui englouti plusieurs personnes.

La ville de Matadi est à 150 km de l'océan atlantique. Simple poste administratif jusqu'en 1915, Matadi fut érigé en circonscription urbaine par arrêté du Gouverneur général de la colonie Belge signé le 15 décembre de la même année. Le développement rapide de cette circonscription amena les autorités à élever celle-ci au niveau de territoire dépendant du district du Bas-Congo. Le territoire sera transformé en un centre extra coutumier au terme de l'arrêté du 2 décembre 1935 du commissaire provincial de Léopoldville.

Ce n'est qu'en 1959 que la ville de Matadi sera créée par le Gouverneur du Congo Belge, par ordonnance n° 25/539 du 23 octobre 1959 en raison des événements liés à l'indépendance du pays. Au fil des années, Matadi a pris de l'extension au point que la ville s'étend aujourd'hui sur une superficie de plus de 150 km², sa population s'estimant à plus de 500.000 habitants.

L'administration urbaine comporte la Mairie ainsi que les communes de Nzanza, Mvuzi et Matadi. Géographiquement, la ville est limitée au sud par la République d'Angola, au nord- ouest par le district du Bas-fleuve et à l'Est par le district des cataractes. La présence du port maritime international favorisait une intense activité économique qui faisait de Matadi le principal centre d'impulsion de la vie de la province, d'autant plus qu'en sa qualité de chef-lieu, la ville abrite le siège non seulement de l'administration provinciale, mais aussi des représentations provinciales des autres administrations tant publiques que privées.

Le port maritime de Matadi

Situé à 150 km de l'Océan Atlantique et constitué d'un modeste Pier d'accostage en 1886, il mesure actuellement 1600 mètres linéaire de quai permettant l'accostage de 10 navires de haute mer. Au pier 9 se trouvent aménagé les installations de la minoterie de Matadi (une usine de traitement du blé de froment en grande capacité).

De toutes les curiosités de la ville, c'est incontestablement le port qui prédomine en tant que baromètre de l'activité économique, mais surtout en raison de son impact réel dans le vécu quotidien des Matadiens. Le port, où s'activent à longueur de journée, tel un essaim d'abeilles, tous les services impliqués : douane, opérateurs économiques, transporteurs et autres catégories professionnelles, ressemble véritablement à une ruche.

Ce port a un paysage géographique qui pose problème. Coincé entre des montagnes, il est difficile pour qu'il soit agrandi. Il n'est même pas en mesure de recevoir des navires calant plus de 25 pieds ou de plus de 7.500 tonnes à cause du tirant d'eau faible rencontré dans la région divagante du bief maritime du fleuve Congo. Et même son outillage demeure insuffisant voire, son matériel roulant sur la voie ferrée. L'ex-Onatra ne possède pas d'engins qu'il faut pour un travail de qualité. A cause de l'insuffisance de quais, il arrive de fois que des navires attendent au mouillage plusieurs jours avant d'avoir de l'espace pour accoster. Le salut de ce port résiderait dans sa privatisation, mais les syndicats de la société commerciale de transport et des ports (Sctp) se sont toujours opposés à cette idée du gouvernement.

Un nouveau port maritime dénommé « Mbengu Matadi » a été construit à l'extrême gauche du pont OEBK, le long du fleuve. Ce port est privé ; il est équipé des engins de manutention de qualité, en vue d'écourter la durée de transit des navires.