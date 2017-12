Congo-Kinshasa: Musique - Tshala Muana et Mbilia Bel préparent un album en commun !

Doyennes et chanteuses emblématiques en RDC, Mbilia Bel et Tshala Muana se sont données à fond pour présenter un travail minutieux dont l'expérience redoutable de chacune justifiera la qualité de cette collaboration artistique.

Dans un entretien accordé au journal La Prospérité, Tshala Muana a confirmé un featuring palpitant avec sa collègue bien-aimée en la personne de Mboyo Marie-Claire alias Mbilia Bel. «Nous allons ensemble trouver un nom pour ce projet. Retenez que c'est un maxi-single de deux chansons dans lequel moi et maman Mbilia Bel, nous avons chanté ensemble. Chacune y a placé un titre. Le public va trouver un mariage succulent entre la rumba et le mutwashi. Ma sœur a signé une très belle mélopée du genre rumba intitulée «Don de Dieu». Tandis que moi, j'ai négocié de nouveau un superbe chant dans mon style de prédilection qui est le mutwashi », a déclaré Tshala Muana.

Que peut-on attendre encore du featuring entre ces deux grandes et respectueuses dames de la musique congolaise? Evidemment, c'est la surprise de l'année. Car, la question demeure encore et toujours sur les lèvres des communs des mortels à Kinshasa. Nombreux fans saluent et soutiennent la collaboration entre Tshala Muana et Mbilia Bel. Un admirable projet tant attendu dans l'histoire de la chanson.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.