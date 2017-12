Trois matches nuls en trois sorties consécutives sans marquer le moindre but, il y a de quoi à s'inquiéter pour le Tout-Puissant Mazembe Englebert qui vient, pourtant, de gagner la 14ème édition de la Coupe de la Confédération. Pamphile Mihayo et ses poulains ne se retrouvent pratiquement plus à la Ligue nationale de football.

La machine à but de l'équipe est bloquée ! Son prochain adversaire de ce dimanche 17 novembre, Océan Pacifique, peut déjà rêver 1 point contre un Mazembe qui a opté pour des matches nuls.

En tout cas, les supporters des Corbeaux ont attendu en vain le but, hier jeudi 14 décembre, au derby lushois Lupopo-Mazembe, au stade Frédéric Kibasa Maliba. Ben Malango, Adama Traore et Ushindi ont multiplié les assauts en attaque sans donner rien du concret. De l'autre côté, la défense centrale contrôlée par le duo Chongo et Kimwaki a failli même encaisser. Heureusement ! Score final du match (0-0). Un nul vierge qui s'ajoute à celui contre AC Dibumba le 7 décembre au stade des Jeunes de Katoka à Kananga (0-0), puis dimanche 10 décembre contre Sanga Balende au stade Tshikisha, à Mbuji-Mayi (0-0). Un tableau qui fait mouche.

Dans cette zone centre-sud, c'est Saint Eloi Lupopo qui trône toujours en tête du classement partiel avec 14 points. Le tableau de Lupopo présente une défaite, deux nuls et 4 victoires. Son adversaire du jour, le TP Mazembe aligne trois nuls, trois victoires pour 12 points et un match de retard par rapport au leader Lupopo.

Le TP Molunge essoufflé

A peine quatre matches livrés depuis le début du championnat, la formation de Molunge de Mbandaka, se dit essoufflé pourtant un autre Tout-Puissant. La direction du club trouve trop coûteux les va-et-vient entre Mbandaka son fief et Kinshasa. A en croire son président Jean-Claude Baende, il faut au moins 6.000 dollars américains par voyage que le club trouve difficile à tenir jusqu'au bout. En séjour à Kinshasa depuis plus d'une semaine, Jean Claude Baende a rencontré les dirigeants de la Linafoot avec une proposition dans sa farde : « que le TP Molunge termine toutes ces rencontres une bonne fois à Kinshasa et joue le reste de ces matches a Mbandaka ou vice-versa ». Si la Linafoot accède à cette requête dit-il, « je crois que Molunge va participer jusqu'à la fin de ce championnat, malheureusement si la réponse serait négative, en ce moment là, on va nous obliger à abdiquer à mi-chemin». Le club de Mbandaka n'a plus participé à la Linafoot durant les 5 dernières années. L'équipe fait face actuellement aux difficultés financières qui ne lui ont pas permis de réaliser un recrutement conforme à son projet sportif.