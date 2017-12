Congo-Kinshasa: Les cloches !

Kinshasa, mieux la République Démocratique du Congo est, à présent, sous le coup des cloches.

Non, pas de Bossu Quasimodo, de belle Esméralda, de Prêtre Frolo ou soldat Phébus. Il ne s'agit pas des cloches de Notre Dame de Paris. Au Congo de Lumumba, le tableau est tout autre. Présentement, ces cloches, quoique de l'Eglise Catholique, résonnent non pour réveiller Paris ou convier des fidèles kinois, congolais, aux offices religieux, mais plutôt pour sonner le glas de l'impasse qui sévit au pays et la nécessité de la voir résorber. Application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre pour concrétiser l'alternance au sommet de l'Etat. Voilà, en une phrase comme en mille, le leitmotiv qui a poussé l'Eglise Universelle à enclencher cette opération qui est d'application, à ce jour, tous les jeudis dès 21 heures d'ici à la fin de l'année 2017.

Pendant quinze minutes, les cloches des paroisses vont claironner et, pour leur part, les fidèles sont conviés à siffler, à faire du bruit avec tout ce qui peut être à portée de main. Si, à en croire la police, par son porte-parole, la nuisance sonore est une infraction et donc qui y verserait se met en une posture infractionnelle, il ne demeure pas moins que la machine lancée prend place et reste maintenue. Des curés et des paroissiens jusqu'au-boutistes seront-ils menottés à tour de rôle jusqu'à fin 2017 ? S'interrogent d'aucuns. Soit, loin simplement des cloches des paroisses, la scène politique congolaise, elle-même, est sous le coup des cloches de divers sortent.

Ce 15 décembre, pour commencer, le son de cloche final des Sénateurs est attendu sur l'épineux projet de loi électorale modifiant celle votée et promulguée en 2015. Hier encore, à la commission Politique, Administrative et Judicaire, cette patate chaude posait problème après le timing donné par Kengo pour l'amendement du projet de loi tel que reçu de la chambre sœur, l'Assemblée Nationale. Trois points névralgiques posaient jusqu'hier problème. Sans surprise, il est question du seuil au niveau national, provincial, municipal... Mais, encore, celle de la caution revue à la hausse par les Députés selon les données initiales du Gouvernement puis, enfin, l'usage de la machine à voter. La commission a demandé la sagesse de la plénière pour trancher, puis s'est remise au travail.

Ce vendredi, les dessous des mesures dégagées doivent être exposées. Les dernières tendances connues au Sénat, à en croire des sources dignes de foi, étaient que les Sages de la Chambre Haute restent attacher, pour la plupart, compte tenu des répercussions des nouvelles mesures de la nouvelle loi électorale, qu'il y ait un consensus politique autour de ces sujets avant adoption. Ainsi, fallait-il postposer ces mesures pour le prochain processus électoral. En sera-t-il le cas ? Quoi qu'il en soit, le son de cloche du Sénat sera connu ce vendredi 15 décembre, jour censé, d'ailleurs, être la clôture de la session parlementaire de Septembre. Bien au-delà encore du Sénat et des paroisses, un autre son de cloche final est attendu sur l'horizon de l'après 31 décembre. C'est celui du verdict de la rue. Car, ayant opté, jusqu'ici, pour la logique de la confrontation et non celle du dialogue, Pourvoir et Opposition pourraient y faire l'ultime bras de fer. Donc, les cloches sonnent et sonneront. Et, en dernier lieu, les sons sont entendus et attendus.