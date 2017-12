Congo-Kinshasa: L'OSCEP dans la lutte contre les antivaleurs au Kongo Central

Décembre est reconnu comme le mois de la lutte contre la corruption. A Matadi, chef-lieu de la province chère à Kasa Vubu, le Directeur provincial de l'OSCEP (Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle), monsieur Réné Suza Miayukwa se propose de communier avec la presse locale pour commémorer la journée internationale de la lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre de chaque année. Il sera question, a-t-il confié, de parler de réalisations de ce Service public à caractère technique et moral, cinq (5) années après son existence dans le Kongo Central.

Face à la problématique de la corruption érigée en système généralisé, M. Réné Suza s'était jusque-là employé à vulgariser le Code de conduite de l'Agent public de l'Etat. «Nous voulons que celui-ci soit ce que l'Etat veut et non ce que lui-même veut... », Laisse-t-il entendre. L'équipe de coordination de l'OSCEP est très fortement réduite. Elle ne se compose que de deux sinon, de trois agents. Il s'agit d'un directeur provincial et d'un chef de bureau en la personne de monsieur Ferdinand Matiaba Pambu, ajouter à ceux-là un agent de saisie, maître Roly.

Et, pourtant, sur terrain, le travail à abattre est costaud. Le DP de l'OSCEP/KC le qualifie de spirituel par le fait qu'il ne nécessite pas une pléthore d'agents étant donné qu'on ne peut se permettre de prendre n'importe qui pour venir à l'OSCEP qui exige la qualité. Toutefois, c'est à la direction générale de tout apprécier avant de décider sur le choix d'homme avec qui il faut collaborer.

Le mal aimé

Le constat qui saute aux yeux à Matadi est que cet établissement public de l'Etat n'est pas le bien venu ; il est le mal aimé. Ce qui n'est que normal lorsqu'il vient arracher un morceau de viande de la bouche de gourmands. Indésirable ? C'est le cas de le dire. Dans la mesure où ce service fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. «Tantôt on nous traite de conflictuel, mais ce sont les autres qui amènent les conflits. Parce que quand quelqu'un est en train de voler et que l'OSCEP lui dit de stopper, ça devient un conflit ; et ce n'est pas nous qui amenons le conflit ; le conflictuel c'est celui qui détourne l'argent de l'Etat... », prévient M. Suza.

Pour le DP de l'OSCEP, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, le Kongo Central est la toute première province à mettre en place une structure de lutte contre la corruption et les tracasseries, mais qui a été abolie. Maintenant que l'OSCEP est arrivé, il y a de quoi espérer à des résultats concrets. « Nous avons de l'avenir... Nous sommes en train de tailler un chemin sur le roc, et nous sommes rassurés que nous y parviendrons... La corruption c'est tout un phénomène ; elle est une réalité au Kongo Central. Dire que nous allons l'éliminer, c'est trop exagérer ; mais nous la combattons ; nous devons changer de mentalités... ».

Les stratégies déjà mises en place pour lutter efficacement contre ce fléau sont bel et bien là. Tout un laboratoire existe depuis Kinshasa. Le code de conduite de l'agent public de l'Etat renferme toutes ces stratégies. Si hier encore, l'OSCEP était dans cette phase de prévention, maintenant il entend entrer dans la répression. Le problème de la corruption, c'est d'abord l'homme qu'il faut chercher à changer, clame-t-on.

Au Kongo Central, les rapports entre l'OSCEP et les responsables des services étatiques sont en dent de scie. La collaboration paraît très difficile. « Nous nous efforçons pour essayer d'être avec tout ce monde... », affirme le DP Réné Suza. Les agents publics de l'Etat se doivent de comprendre ce que l'Etat veut faire d'eux, parce qu'il est honteux de vivre heureux tout seul. Le constat est amer un peu partout. Il suffit de voir tout autour de nous pour remarquer combien le degré de la misère, de la souffrance et de la pauvreté engendrée par le vol, les détournements de deniers publics et la corruption pour se rendre réellement compte de ce qui se passe au pays et plus particulièrement en provinces.

L'OCEP (l'Observatoire du Code de l'Ethique Professionnelle) a été institué le 03 octobre 2002 par le Décret-loi n° 017/2002 portant Code de conduite de l'Agent public de l'Etat. Il a été transformé en un Etablissement public dénommé « Observatoire de la Surveillance de la Corruption et de l'Ethique Professionnelle) par le Décret n° 16/020 du 16 juillet 2016.

Né des exigences de la Réforme de l'Administration Publique congolaise dont il est la structure opérationnelle chargée de la mise en œuvre de l'axe promotion de l'éthique, de la déontologie et lutte contre la corruption, l'OSCEP est l'organe responsable de l'exécution et du contrôle de l'application du Décret-loi susmentionné, lequel oriente la politique du Gouvernement en matière d'éthique professionnelle, de prévention et de lutte contre la corruption.

Cet Etablissement public est placé sous tutelle du Ministère de la Fonction Publique et jouit d'une autonomie administrative et financière. Ses agents de commandement ont le statut d'OPJ (Officier de police judiciaire) à compétence générale. Ils sont à la recherche des infractions administratives et pénales jusqu'à la saisine de la Justice.