Sénégal: Eumeu Sène sur son combat contre Bombardier - « Le contrat a expiré depuis longtemps ! »

Le combat royal entre Bombardier l'actuel roi des arènes et Eumeu Sène de Tay Shinger risque de tomber à l'eau. En effet, ce dernier a exprimé son ras-le-bol par rapport aux multiples reports de l'affiche, qui était prévue le 25 décembre prochain.

Le chef de file de l'écurie Tay Shinger a fait une sortie, avant-hier, dans l'émission « Bantamba », pour exprimer son ras-le-bol concernant les nombreux reports de son face-à-face contre Bombardier de Mbour. D'après lui, le promoteur Assane Ndiaye de Baol Production n'a toujours pas respecté les termes de leur contrat. « C'est un combat qu'on avait signé depuis 2016 et jusque-là j'ai respecté tous les termes du contrat. De son côté, le promoteur n'a respecté aucun de ses engagements. Il n'a rien fait de ce qu'il nous avait promis. Et sérieusement, c'est quelque chose qui me fait mal vu que j'ai dépensé plus de 20 millions dans la préparation de ce combat. Je suis même endetté », a fait savoir l'adversaire de Bombardier.

Ficelé depuis 2016, le choc royal tarde à être organisé, ce qui n'arrange nullement les affaires d'Eumeu Sène. « Je suis le grand perdant dans cette histoire, car je risque de faire une deuxième année blanche. Dans les normes, je devais lutter en 2016 et passer à autre chose en 2017, en attendant de trouver un autre combat en 2018. Mais depuis lors, ils ne nous ont rien dit de clair.

Le contrat a expiré depuis belle lurette. Mon président d'écurie, Khalifa Niang, peut en témoigner car il gère le dossier », a-t-il dit.

L'ancien lieutenant de Mouhamed Ndao Tyson est allé même plus loin, en révélant que c'est Bougane Guèye Dany, le patron de D Médias, qui l'avait contacté pour lui parler de ce combat royal.

Autrement dit, le promoteur Assane Ndiaye de Baol Production n'est qu'un prête-nom comme l'avait souligné Aziz Ndiaye récemment. « C'est Bougane qui m'a contacté dans ce combat ; je n'ai vu Assane Ndiaye que lors de la signature du contrat. Je ne crois pas que c'est lui le promoteur du combat ». D'ailleurs, à chaque report, souligne-t-il, c'est Malick Thiamdoum et Max Margane de la Sen Tv qui viennent l'aviser. « Ils ont tenté de sauver le combat quatre à cinq reprises. Assane Ndiaye ne s'est jamais déplacé chez moi. Mais là, je n'en peux plus ! J'ai un staff et il n'accepte plus certaines choses. Cela ne m'arrange plus de rester ici à attendre un combat ». Prévu ce 25 décembre, Eumeu Séne a, pour terminer, fait comprendre qu'il ne peut pas préparer un combat en 19 jours.