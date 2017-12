Congo-Kinshasa: Kasaï-central - Plus de 10 000 familles touchées par les violences assistées par le CICR

L'objectif de cette assistance, a souligné la cheffe de la Sous-délégation du CICR au Kasaï Wendy Fleury, est d'aider ces familles et ces associations à couvrir leurs besoins essentiels et à rétablir leurs moyens de substance, après la crise sociale née du phénomène Kamuina Nsapu.

Chaque famille bénéficiaire a reçu 20 grammes de semences maraichères de choux, d'amarantes et de tomates ainsi que 50 dollars américains. Au cours de la même période, le CICR indique avoir remis à environ 160 associations agricoles de Kananga 5 kg de semences de maïs, 5 kg de haricot, 5 kg de Niébé ainsi que des outils aratoires dont des houes et des arrosoirs.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.