Togo: Mobilisation de l'opposition à Lomé avant une rencontre de la Cédéao

Au Togo, l'opposition s'est une nouvelle fois mobilisée, ce jeudi à Lomé. Une occasion pour la coalition des quatorze partis de lancer un cri du coeur aux chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest qui doivent se réunir ce samedi 16 décembre à Abuja au Nigeria.

La coalition de l'opposition a une nouvelle fois démontré sa mobilisation jeudi dans les rues de Lomé pendant qu'à la primature, le gouvernement continuait de rencontrer d'autres acteurs politiques. Dans les rues, même les militants de l'opposition pensent au menu des discussions au dialogue : « Je pense qu'aujourd'hui le problème se pose au niveau du cadre électoral proprement dit ».

Au point de chute de la longue marche, c'est Tikpi Atchadam du Parti national panafricain (PNP), qui lève un coin du voile sur ce que l'opposition veut discuter au dialogue : « Le médiateur a un côté, alors il va falloir seulement lui frayer la voie pour sortir ».

C'est pourquoi la coalition lance un cri du coeur aux chefs d'Etat et de gouvernement de la Cédéao qui se réunissent à Abuja ce samedi à travers la déclaration lue par Paul Dodji Apévon, ex-président des Forces démocratiques pour la République (FDR), membre de la Coalition des quatorze partis de l'opposition, pour les sensibiliser sur le cas du Togo : « Nous voulons lancer un véritable cri du coeur à tous les chefs d'Etat qui se réuniront samedi prochain, 16 décembre, à Abuja, pour sensibiliser leur conscience africaine au drame qui se joue au Togo et qui constitue une vraie menace pour la stabilité de toute la sous-région et pour la paix internationale ».

Le gouvernement a fini sa consultation et va examiner les points de vue recueillis. L'opposition rejette cette consultation et annonce une plus grande démonstration de force samedi prochain.