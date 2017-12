Cote d'Ivoire: Abidjan, la capitale des awards du mannequinat africain 2017

Entre strass, paillettes, glamour et tapis rouge, la 8è édition des Awards du mannequinat africain donne dans la démesure et le rêve ce vendredi 15 décembre 2017 dans un hôtel de la place. La salle de conférence et le doux gazon des jardins, la fête aux trésors des podiums se passe dans la splendeur.

Le menu est riche et diversifié. À côté de la distinction des mannequins qui constitue le nerf de la cérémonie, la soirée comprend d'intéressants tableaux qui enchantent les invités. Il y'a entre autres un cocktail servi à l'entrée, une parade des enfants, une démonstration des mannequins de l'agence organisatrice, une prestation du chanteur Abou Nidal, auteur de la chanson "Africa Mousso" et un show artistique du Village Kiyi.

La célébration des Tops models se fait autour de deux grands axes. La nomination des mannequins exerçant en Côte d'Ivoire et en Afrique et celle des rois et reines des "T" de la diaspora. Le choix des lauréats s'est effectué par les acteurs de la mode et des journalistes à qui des bulletins de vote ont été remis. On remettra également des trophées d'honneur aux anciens mannequins et à tous ceux qui œuvrent pour la promotion du mannequinat. A chaque édition, la promotrice apporte du nouveau. Elle se bat pour établir un pont entre l'Occident et l'Afrique et briser des barrières. L'année dernière, c'était autour des bloggeurs et des docteurs internationaux de fouler la pelouse des Awards du mannequinat.

Pour 2017, Catherine Lasky du magazine "Black Beauty" est l'invitée spéciale. Elle est sur tous les shows africains et connait bien les réalités du milieu au niveau de l'Europe. C'est l'une des marraines de cette édition. À côté d'elle, il y'a des pays invités d'honneur comme la France, l'Italie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, le Ghana, le Cameroun, le Burkina Faso, le Togo et le Tchad. Qui arrivent avec des mannequins qui, bien que jeunes, ont déjà un bon palmarès et un bon parcours.