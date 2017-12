Cote d'Ivoire: 1ère édition de la course de noël - 2000 coureurs attendus

Si l'évènement fait référence à noël, le conférencier a précisé qu'il ne s'agit d'une course dédiée aux enfants. Mais une course dédiée à tout le monde. « Il s'agit pour nous de permettre aux différentes familles de faire le sport. Et cette course de noël est une opportunité », a indiqué Hervé Porquet.

Et pour point de chute le Lycée Moderne de Cocody. Pour cette première édition, Hervé Porquet, responsable de la structure organisatrice dit attendre 2000 participants. « Nous attendons environs 2000 personnes. Sinon plus », dira Hervé Porquet.

Un évènement à la fois sportif et récréatif qui se déroulera le 23 décembre 2017 dans la commune de Cocody. Le lancement de cette compétition récréatif s'est fait le jeudi 14 décembre 2017 à l'hôtel communal de Cocody. Cette course de noël va se courir sur une distance de 4.2 km dans la commune de Cocody. Elle aura pour point de départ, l'hôtel communal de Cocody.

