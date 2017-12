Togo: Le pays se dote d'une charte de déconcentration des services publics

On assiste à une convergence de tous les dossiers vers le centre entrainant une lourdeur administrative. D'où, des journées Administration rapide organisées tous les ans depuis un moment. Il faut dès lors rapprocher l'administration des administrés, d'où l'idée d'une charte sur la déconcentration. M. Donko est donc confiant de ce que, au termes des travaux de ce atelier, l'on dispose d'un outil de gestion de la déconcentration et avoir une adminitration à l'écoute des administrés et au service de ces derniers.

Au cours d'un atelier ouvert hier jeudi à Lomé, il était question pour des acteurs des services publics et autres acteurs intervenant dans le domaine de s'imprégner des résultats des étude ayant permis l'élaboration d'une charte de déconcentration des services publics et de validé ce document élaboré avec l'assistance d'un Expert mais aussi du partenaire habituel du Togo, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement).

