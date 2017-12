Cote d'Ivoire: Quatre blessés dans le crash d'un hélicoptère à Abidjan

Abidjan a été le théâtre d'un accident grave et spectaculaire ce jeudi 14 décembre au matin.

Un hélicoptère léger de type Alouette s'est écrasé peu après son décollage dans la zone de l'aéroport. L'engin est tombé sur une boutique dans une rue du quartier populaire de Port Bouët / Gonzagueville.

C'est un enchevêtrement de tôles d'acier et de briques, mais le spectaculaire accident de cet hélicoptère de type Alouette a fait plus de peur que de mal. A 11h30 ce jeudi matin, au moment du décollage, l'appareil avec deux personnes à son bord semble perdre de sa stabilité alors qu'il survole le quartier Jean Folly de Port Bouët.

Les témoins décrivent un hélicoptère tournoyant de manière incohérente, avant de perdre de l'altitude et de finalement s'écraser contre une boutique dans une ruelle. Dans cette enseigne de téléphones et d'appareils électroniques se trouvent alors deux personnes : une vendeuse et un client.

Quatre blessés

Très vite, les secours arrivent sur place, tandis que la population porte assistance aux quatre victimes. Trois sont blessées légèrement, la quatrième est plus sérieusement touchée à la tête. Toutes sont conduites vers l'hôpital de la Pisam. L'hélicoptère appartenant à une société privée, Ivoire Hélicoptère, est hors d'usage. Il servait apparemment à faire de l'épandage sur les cultures.

Déjà il y a deux mois dans le même secteur, un avion-cargo Antonov s'était abîmé en bord de mer. Le bilan était cette fois plus grave : quatre morts et six blessés.

On rentrait lorsqu'on a vu l'hélicoptère en train de tourbillonner, et puis on a entendu un grand "boum". [...] Il y avait en tout quatre blessés : les deux du magasin plus les deux qui étaient dans l'hélicoptère.