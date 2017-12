Cameroun: L'écrivain Patrice Nganang placé en détention

Grosse désillusion pour deux clubs camerounais. Coton sport de Garoua, vice-champion du Cameroun 2017 et Apejes… Plus »

L'affaire n'en finit pas de faire des gorges chaudes au sein de l'opinion publique camerounaise, alimentant un débat vif et passionné entre les pro et anti-Nganang. Plusieurs pétitions sont ainsi en circulation, certaines appelant à la libération de l'écrivain controversé et d'autres invitant la justice à être impitoyable dans la sanction attendue contre lui.

Son audition terminée, Patrice Nganang a aussitôt été placé en détention à la prison centrale de Yaoundé. Contre lui, trois chefs d'accusations : « outrage au corps constitué », « menaces de mort à l'égard du président de la République » et enfin « menaces de mort et apologie de crime ».

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.