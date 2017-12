Niger: A Paris, Issoufou lève 23 milliards de dollars pour le développement du Niger

« Cela traduit de manière concrète leurs engagements à nous accompagner pour qu'à l'issue de la mise en oeuvre du PDF 2017-2021, notre économie soit marquée par une croissance inclusive forte, tirée par un monde rural transformé, grâce à l'amélioration du niveau d'électrification rurale, l'amélioration des rendements agricoles, le développement de l'irrigation et la création de "villages intelligents". Un monde rural où les femmes auront une autonomisation économique renforcée et les jeunes disposeront de nombreuses opportunités d'emploi », a-t-il ajouté.

« C'est une belle réussite, on a atteint tous nos objectifs, on les a même dépassés », s'est félicité Mahamadou Issoufou lors d'une conférence de presse où il a présenté les résultats de la réunion avec les investisseurs institutionnels et privés qui s'est tenue mercredi et jeudi à Paris. « Je veillerai personnellement au suivi de la mise en oeuvre des principales décisions de notre conférence », a assuré le président nigérien, qui a tenu à remercier les bailleurs publics et privés.

Le président nigérien Mahamadou Issoufou était à Paris mercredi 13 et jeudi 14 décembre pour lever des fonds, afin de financer son programme de développement économique et social 2017-2021. La délégation nigérienne repart à Niamey avec des promesses au-delà de ce qu'elle attendait : près de 23 milliards d'euros contre 17 milliards attendus.

