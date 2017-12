Burkina Faso: Loisirs - Ces manguiers qui nous attirent tant

La fréquentation des maquis à ciel ouvert, notamment sous les arbres jouxtant les barrages, est devenue, depuis un certain temps, l'un des passe-temps favoris des Burkinabè. Ces espaces foisonnent dans les grands centres urbains tels Bobo-Dioulasso, Koudougou ou Ouagadougou. Dans la capitale administrative, les endroits qui ne passent pas inaperçus sont certainement ceux avoisinant les barrages nos 2 et 3.

22 août 2016, l'horloge affiche 15 h 30 minutes «sous les manguiers» à l'«espace Nabolé». Sous ces arbres au feuillage bien fourni et à l'ombre gracieuse, certains sont venus en groupe, d'autres seuls. Un besoin de solitude ? Est de cette dernière catégorie René Nikiéma, agent de santé en service à Zorgho. Même si c'est l'une des rares fois qu'il y est venu seul, il avoue son penchant naturel pour ce lieu paisible, lui qui a horreur des nuisances sonores. « C'est l'une des rares fois où je suis venu ici seul. La plupart du temps, c'est avec ma famille ou des amis. «Sous les manguiers, on passe des moments de quiétude et d'échanges dans la tranquillité». De plus, soutient-il, comme au Burkina Faso il fait très chaud, passer du temps sous l'ombre bienfaisante des arbres et dans la fraîcheur émanant du barrage permet de se ressourcer.

A une table voisine, un jeune couple européen s'acharne sur un poulet visiblement succulent et des bouteilles de bière bien «tapées» comme le disent les habitués. Notre «sin moré» n'a manifestement rien à voir avec les poulets survitaminés aux hormones au goût bien fade. Ils sont aussi des inconditionnels de l'espace. «Nous venons ici parce que le cadre est reposant, le poulet proposé est convenablement grillé », explique la dame. A propos justement de grillade, nous voilà nez à nez avec le promoteur Roland Zongo qui doit savoir de quoi ladite dame parle. Selon ses explications, pour que le poulet flambé conserve sa saveur, il faut attendre la commande avant d'occire le gallinacé et de le passer au feu. Séance tenante, nous voici en train de suivre des travaux pratiques sur une commande type. Le prix des gallinacés est de 3 000 francs CFA.

Première étape, l'oiseau préalablement égorgé est plumé à l'eau chaude. Pendant que le bûcher flambait, nous assistions à la cuisson du poulet en nous pourléchant les babines. Le fumet qui s'en dégage nous rappelle l'agouti sur les flammes dans les champs d'igname sur les bords de la lagune Ebrié. Cela se passe également sous le regard d'élèves au sens propre comme au figuré qui viennent s'occuper puisque nous étions en période de vacances scolaires. Entre deux questions, mais le regard toujours scotché sur le brasero, ils expliquent qu'ils s'adonnent à cette activité pour échapper à l'oisiveté et se faire des sous ; question de payer les fournitures et parfois des frais de scolarité le moment venu. Parmi ces cuistots en herbe, Gaël Kaliwa : il est d'origine togolaise, ce que son accent trahissait aisément. Avant de débarquer «sous les manguiers», il avait déjà servi dans des lieux de réjouissances. Il se plaît dans cet univers mais son souci majeur, c'est son incapacité à parler la langue mooré. Il entend se donner les moyens d'y arriver, vu d'ailleurs qu'il ne totalisait que deux mois à peine.

Nez creux

Selon le promoteur, Moïse Tapsoba, sa famille habitait ici avant la transformation des lieux en un coin de détente. Le lopin appartient à son père, cependant les risques élevés d'inondations les ont contraints à se reloger ailleurs. Mais avant de se déplacer, il avait remarqué que les Ouagalais aiment ces petits bouts de paradis où ils peuvent se rencontrer pour échanger et profiter de l'ombre des arbres. C'est là que l'idée d'implanter un restaurant à ciel ouvert a germé dans son esprit. Il était alors convaincu qu'une bonne grillade et des rafraîchissements allaient susciter de l'engouement.

C'est ce qu'on appelle avoir le nez creux. Au flambeur se sont greffées des restauratrices de mets locaux, moyennant une commission versée au proprio. Moïse Tapsoba dit ne s'être pas trompé sur l'engouement puisque « l'air frais des environs semble emporter avec lui les angoisses, le stress de toute une semaine de service ». Et d'ajouter que les plus fortes affluences sont enregistrées les week-ends et les jours fériés, des moments propices aux bonnes affaires. Pour le tenancier de l'«espace Nabolé», Roland Zongo, ses débuts dans cette activité remontent à 11 ans. Il a commencé auprès de Léon Tiendrébéogo, responsable de l'espace, qui s'occupait essentiellement du rafraîchissement pendant que lui vendait de la soupe de boyaux. « C'est plus tard que je me suis intéressé au poulet flambé et ça marche bien », dit celui qui a l'entière responsabilité du site.

Par le passé, il se souvient qu'il contribuait financièrement auprès du «boss» à l'entretien des lieux. Il affirme ensuite que le prix du poulet flambé ainsi que celui de la boisson sont le plus souvent les mêmes partout. L'affluence est également satisfaisante lors des week-ends et jours fériés. Pendant ces périodes, les deux maquis, si l'on en croit les confidences de leurs gérants, peuvent écouler une centaine de caisses de boissons. Pour ce qui est de la volaille, « Nabolé » avance le chiffre d'environ 80, tandis que le grilleur de « Tega Wendé » estime à 50 les gallinacés passés aux flammes. «Que faire donc pour se distinguer de la concurrence et fidéliser sa clientèle ?». Là également, ils ont à peu près les mêmes réactions : «Nous offrons un bon accueil à nos visiteurs».

Selon celui de l'espace Nabolé, il lui arrive de passer de table en table pour avoir l'opinion des clients sur les services offerts. «Il peut arriver qu'un serveur manque du respect à un client et, si l'on ne se soucie pas trop du confort de ces derniers en leur posant de petites questions, l'on risque de les perdre», renchérit-il. Foi de Roland Zongo, il arrive que certains chalands viennent en ces lieux bouleversés, presque en larmes. Lui, il se charge d'échanger avec ces derniers et a l'impression qu'à l'issue de cela, ils se sentent libérés. Pour le grilleur « psychologue », il a beaucoup de clients qui lui sont ainsi restés fidèles. Mieux, certains l'ont même aidé à bénéficier de beaucoup de commandes ou de marchés.

Seule ombre au tableau, si on ose dire dans cet espace de verdure, la saison des pluies pendant laquelle les amateurs de bonne chair désertent le coin après chaque pluie : pour cette raison bien simple que le site est boueux, voire inaccessible, en cette période, et ceux qui s'entêtent à s'y aventurer sont confrontés à la frange, à la moisissure sans oublier les moustiques si bien qu'ils trouvent malsain et risqué d'être en ces lieux. Au contraire, l'embellie pour ces restaurateurs en plein air est naturellement la période de canicule où le microclimat ambiant fait... flamber la fréquentation en même temps que les recettes qui étaient en berne pendant l'hivernage.