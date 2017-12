Burkina Faso: Commissariat de Nouna - Saisie d'environ 100 kg de drogue

Préjuce Nakoulma ne retrouvera plus les pelouses de la Ligue 1 cette année. Plus »

Le présumé délinquant et son complice, dont les noms, curieusement, ont les mêmes initiales, à savoir I.Z., sont détenus au commissariat central de Nouna en attendant d'être présentés au parquet pour la suite de la procédure. Le commissaire central et son adjoint, Moïse W. Kaboré, ont saisi l'occasion de cette arrestation pour exhorter la jeunesse à se départir de la consommation de drogue, qui constitue un fléau social. Ils ont, en outre, invoqué l'insuffisance de moyens matériels et logistiques, ainsi que le manque de collaboration de la population. Toutes choses qui rendent moins efficaces les activités de leurs éléments sur le terrain.

«Le suspect avait l'habitude de livrer sa marchandise dans des villes comme Nouna, Djibasso et dans certains villages. Un de ses complices a été appréhendé ; ce dernier était chargé de la détention et de la revente de la drogue à Nouna. Le présumé trafiquant était en possession d'une arme que nous avons pu saisir», a-t-il ajouté.

A propos de l'identité du présumé trafiquant, le commissaire central de police de Nouna, Daouda Cissé, qui a donné le point de presse, a précisé qu'il est de nationalité burkinabè et vit à Bondokuy, dans la province du Mouhoun. Il avait en sa possession 95 kg de cannabis dont la valeur est estimée à plus de cinq millions de francs CFA. La drogue a été achetée au Ghana avec pour destination le Mali, mais fort heureusement le coup d'I.Z. n'a pas marché. Son chemin a été interrompu sur l'axe Nouna-Dembo par des éléments de la police de Nouna.

