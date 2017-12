Afrique de l'Ouest: Espace UEMOA - La Boad prévoit plus de 432 milliards de FCfa d'investissements en 2018

Le Conseil d'administration de la Banque ouest africaine de développement (Boad) a tenu, hier, à Dakar, sa dernière session de l'année 2017. Une année marquée par les bonnes performances économiques de ses Etats membres que la Banque tient à consolider à travers un certain nombre d'actions.

L'année 2017 se termine sur une bonne note pour les pays membres de la Banque ouest africaine de développement (Boad). Leur taux de croissance devrait avoisiner 7 % grâce à leurs bonnes performances économiques favorisées par une reprise de l'activité au plan mondial. C'est ce qu'a conclu le Conseil d'administration de la banque qui tenait, hier, à Dakar, sa 107ème session, la dernière de l'année 2017. Pour consolider ces acquis, la Boad a décidé de renforcer son action afin de « mieux répondre aux attentes de ses Etats membres en quête d'émergence économique, mais aussi du secteur privé à la recherche de financements ». C'est la raison pour laquelle la Boad a actualisé son document de Perspectives financières 2017-2021 et élaboré son Budget-Programme 2018-2020 soumis à l'approbation de son Conseil d'administration. Ces deux documents, selon le président de la Boad, Christian Adovelande, « tiennent compte du bilan des réalisations au cours de la période 2015-2017, des orientations fixées dans le Plan stratégique 2015-2019 et des Directives générales adoptées en septembre dernier, à Abidjan, par le Conseil d'administration ».

Ainsi, au regard des besoins d'investissement dans la zone Uemoa, la Boad compte réaliser, en 2018, un niveau d'activité global de 432,3 milliards de FCfa, en veillant, toutefois, à la préservation de la qualité de son crédit, a précisé son président. Les efforts de la Boad viseront notamment à financer davantage des projets intégrateurs, particulièrement dans les domaines des infrastructures, à développer l'ingénierie du financement et des services afin de mieux accompagner les entreprises et les Etats et à soutenir la croissance inclusive, la sécurité alimentaire et le développement durable. Sur ce dernier point, Christian Adovelande a informé le Conseil d'administration que des résultats tangibles ont été obtenus avec l'approbation définitive de deux projets par les Conseils d'administration du Fond pour l'environnement mondial (Fem) et du Fonds pour l'adaptation. Dans cette dynamique, la Boad, fait savoir son président, ambitionne de renforcer sa mobilisation de ressources climat auprès des mécanismes financiers de la Convention Cadre des Nations unies pour les changements climatiques auprès desquelles elle est agréée, mais aussi en explorant les opportunités offertes par les obligations vertes.

1 223 milliards de fcfa de prêts octroyés ces trois dernières années

Pour les trois derniers exercices, le total des prêts octroyés par la Boad s'élève à 1.223 milliards de FCfa, soit un taux de réalisation de 103,6% par rapport aux objectifs fixés. La part des engagements en faveur des projets régionaux s'élève à 30% des engagements nets cumulés. Quant au taux de décaissement, il se situe à 64%, un niveau jugé appréciable par le président de la Boad. Sur le terrain de la mobilisation des ressources, la Boad a également été très active, selon Christian Adovelande. Les ressources d'emprunt à moyen ou long terme mobilisées sur la période 2015-2017 s'établissent à 1.190,3 milliards de FCfa. « Ces ressources ont pu être levées, principalement sur le marché financier international par l'émission de deux eurobonds grâce notamment au rating Investment grade obtenu en 2015 et confirmé en 2016 et 2017 », a-t-il précisé.

De nouveaux engagements de 58,1 milliards fcfa approuvés

Dans le communiqué sanctionnant sa 107ème session, le Conseil d'administration de la Boad annonce avoir approuvé de nouvelles opérations dont quatre prêts à moyen et long termes pour un montant total de 40,6 milliards de FCfa, un prêt à court terme de 10 milliards de FCfa et une garantie d'emprunt s'élevant à 7,5 milliards de FCfa, soit une enveloppe globale de 58,1 milliards de FCfa. Ces opérations portent à 4.921,4 milliards de FCfa, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la Boad.

Ces engagements approuvés portent sur le financement partiel d'un certain nombre de projets dont l'un concerne la Senelec. En effet, la Boad va assurer la garantie partielle d'un montant de 7,5 milliards de FCfa de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne intitulé « Senelec 6,5% 2017-2024 ». Cet emprunt obligataire va contribuer au financement du Plan d'actions prioritaires (Pap) 2016-2019 de la Senelec, d'un coût global de 285 milliards de FCfa.

Autre projet concerné, c'est celui relatif à l'alimentation en eau potable de la ville de Bamako pour un montant de 5 milliards de FCfa. Il y a également le projet de réhabilitation des infrastructures et modernisation des équipements du Port de Bissau (Guinée-Bissau) pour un montant de 15 milliards de FCfa ; le projet de réhabilitation et de renforcement des aires de mouvements de l'aéroport de San Pedro en République de Côte d'Ivoire pour un coût de 14,578 milliards de FCfa. La Boad prévoit aussi une ligne de refinancement de 6 milliards de FCfa en faveur de la Banque commerciale du Sahel (Bcs S.a) au Mali et visant à soutenir les Petites et moyennes entreprises (Pme) de l'Uemoa en améliorant leur accès aux moyens de financement par le canal du secteur bancaire commercial. Elle va aussi débloquer une enveloppe de 10 milliards de FCfa en faveur de Coris bank international (CBI) pour le refinancement partiel de concours octroyés au titre de la campagne cotonnière 2017-2018 au Burkina Faso.

Par ailleurs, précise le communiqué, le Conseil d'administration a approuvé la proposition de réaménagement des conditions du prêt de la Banque pour le financement partiel du projet de création d'un réseau de télécommunications par la société Alpha Télécommunication Mali (Atel Mali) S.a. Le projet a pour objet l'implantation et l'exploitation d'un réseau de services de télécommunications (téléphonie et Internet) au Mali. Il vise à détenir 3% de parts de marché en année 1 (soit 937.000 abonnés) et 10 % de part de marché, en année 4 (soit 3.992.000 abonnés). Montant de l'opération : 11 milliards de FCfa.