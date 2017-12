Tunisie: Les robots débarquent

Impacts et bienfaits de la robotique

La robotique désigne l'ensemble des techniques permettant la conception et la réalisation des robots. Elle trouve des applications dans différents domaines, tels le domaine industriel, domestique, médical, militaire,... Mme Dorra Chamta, organisatrice de l'événement, a reçu La Presse pour une visite guidée en avant-première afin de mettre l'accent sur la vulgarisation de la recherche dans le domaine des technologies.

De nombreux atouts sont généralement reconnus aux robots. De nos jours, la relation entre l'homme et le robot change, évolue, avec un robot qui remplace l'homme certes, mais de façon intelligente. Mme Chamta relate l'intérêt d'acquérir ces robots particulièrement doués. «Loin de nous, l'idée préconçue, selon laquelle la robotisation du travail est un fardeau qui accentue le chômage.

Au contraire, son usage octroie une augmentation de la productivité, avec plus de personnel recruté, plus adapté, des ouvriers spécialisés. Ils sont infatigables et ils fonctionnent durant vingt-quatre heures continues. A titre d'exemple, la peinture nécessite une couche très fine, que seuls eux sont capables d'obtenir avec une telle perfection, tout en protégeant l'environnement. Leur durée de vie moyenne est de cinquante ans».

Ces robots animalisés ou humanisés offrent au public des attractions ludiques pour une approche dynamique de la robotique, en l'occurrence boire un verre, jouer au morpion, construire une tour, faire un dessin, concourir avec une voiture , jouer au babyfoot, manipuler et créer son portrait en 3D.

Six robots aux grands atouts

Les robots exposés varient, d'un âge et d'un poids à l'autre. La tranche d'âge robotique se situe entre 10 et 30 ans, pour une masse physique importante variant entre 400 à 800 kilogrammes.

Néanmoins, leurs potentialités sont énormes. Le robot dessinateur est caractérisé par son originalité et sa dextérité. Il reproduit un dessin humain sur papier, puis redessine le modèle sur un verre plastique. A l'origine, il posait des tableaux de bord dans l'industrie automobile, il est devenu comédien de spectacle. Le robot barman vous sert à boire, lui qui était préparateur en pharmacie. L'action se fait sur simple appui sur un bouton qui allume une lumière, le robot s'élance vers le distributeur et revient avec un verre rempli de boisson, remis en main. Un spectateur avisé et connaisseur ne s'est pas fait prier pour faire des remarques réfléchies. «Selon moi, il n'y a ici véritablement que trois vrais robots, qui exécutent une infinité d'actions différentes dans un court laps de temps, tandis que les trois autres seraient davantage de simples automates, qui s'exécutent de façon sommaire et mécanique, comme le fait un ascenseur».

Il évoque le robot photographe, le robot joueur (babyfoot) et le constructeur comme des objets robotisés au sens strict du terme, contrairement aux autres qui répètent un répertoire de programmes. Pourtant, le robot cheval revêt un caractère ludique exaltant, pour une cavalcade mouvementée, une fois monté, et une expérience inoubliable, faite de trots et de galops. Le robot constructeur va jouer avec les visiteurs, en balançant des briques, que ces derniers devront intercepter à la volée. Ils admireront la précision de son travail de maçon ! Le visiteur peut également visiter l'exposition de photos et jeter un coup d'oeil sur document, consultable sur place pour mieux s'informer et comprendre l'univers et l'histoire de la robotique. En 2018, la Cité des sciences programme une journée de la robotique, avec la participation de clubs robotiques, dans une date à définir. Un film d'animation, «les nouveaux héros», sera projeté, outre l'organisation d'ateliers pour enfants, et des projections de documentaires sur la robotique.