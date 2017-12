Tunisie: La valse des prix se poursuit

Hausse des prix et taux d'inflation

C'est ce que vient d'ailleurs d'annoncer l'INS dans ses toutes dernières statistiques de l'indice des prix à la consommation, où il dit clairement : "Le taux d'inflation a connu des augmentations successives allant de 4,6% en janvier 2017 à 5,0% au mois d'avril, suivi d'une stabilité à 4,8%, puis une importante augmentation à 6,3% durant le mois de novembre."

Nous constatons encore la pertinence du chiffre quand nous allons plus loin dans le marché central, vers le pavillon fruits et légumes où nous constatons, certes, que les efforts ont rééquilibré certains prix, comme les pommes de terre à 1,300 dinar ou le citron à 1,500 dinar, mais où nous voyons clairement que nous ne sommes pas au bout de nos peines. D'étalage en étalage, nous assistons à la valse endiablée des prix : petits pois à 4 dinars, épinards à 3,450 dinars, poivrons à 3,250 dinars, tomates à 2,200 dinars...

Même son de cloche pour les fruits, avec les dattes à 7 dinars, les pommes à 3,500 dinars, les oranges à presser à 850 millimes... Doit-on encore rappeler que c'est plus du double des prix pratiqués il y a juste quelques années ?

Nous poursuivons de l'autre côté du marché central qui accueille les viandes pour nous trouver devant une situation qui n'a pas bougé d'un pouce depuis les quelques dernières années, avec de l'agneau à 22 dinars, du filet de bœuf à 17 dinars et du poulet à 6,900 dinars.

L'origine du mal !

Cette valse des prix, qui épuise les Tunisiens, est-elle perméable à une intervention des pouvoirs publics ou bien sommes-nous condamnés à rester désarmés devant elle ? C'est à Tarek Ben Jazia, DG de l'Institut national de la consommation, que nous nous en sommes remis pour qu'il nous explique si les études de l'INC montrent l'origine du mal de cette inflation à 6,3%.

Selon lui, il y a de nombreux facteurs en cause : "La hausse des coûts de production, des hydrocarbures et de l'électricité, ainsi que les engrais et la main-d'œuvre influent sur les prix. Il y a aussi le changement du mode de consommation car la moyenne de consommation du Tunisien en fruits était de 61 kg en 2000 et en est aujourd'hui à 81 kg, et en légumes de 76 kg à 86 kg et aussi en viandes de 24 kg à 33 kg. Il faut aussi prendre en ligne de compte que cette hausse de consommation n'a pas été suivie d'une augmentation des surfaces de production. Au contraire, les surfaces cultivables, qui étaient de 1,8 million d'hectares en 2000 sont tombées à 1,6 million d'ha aujourd'hui. Ajoutez à cela des circuits de distribution qui fonctionnent mal, un contrôle économique en manque de moyens et la frénésie de certains consommateurs malgré la conjoncture et vous aurez l'image complète de l'origine du mal, comme vous l'appelez."

Recommandations de l'Institut national de la consommation

Avez-vous fait des recommandations à l'adresse des pouvoirs publics pour rendre les choses à plus d'équilibre ?

A cette interrogation, Ben Jazia nous propose une demi-douzaine de conseils à suivre pour renverser la tendance :

-Renforcer le corps des contrôleurs en moyens logistiques et humains, alors que seulement 350 de ces contrôleurs sont actuellement sur terrain

-Promouvoir la culture du boycott auprès du consommateur

-Encourager la culture de la rationalisation

-Réorganiser les circuits de distribution, surtout du côté des marchés de gros

-Mieux appréhender la notion de concurrence

-Améliorer les politiques de régulation de l'approvisionnement via les stocks stratégiques.

Il reste une dernière question inspirée de l'INS, selon laquelle les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 10,4% contre 1,0% pour les produits administrés (c'est-à-dire 10 fois plus)... Ne serait-il pas logique d'élargir la liste des produits administrés pour préserver le pouvoir d'achat du consommateur ? Tarek Ben Jazia nous cite la loi de septembre 2015 qui stipule que le ministre du Commerce a la latitude d'imposer des prix administrés dans deux cas : le premier au moment d'une hausse importante et inexpliquée des prix, et le second une baisse importante et inexpliquée des prix.