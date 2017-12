Tunisie: Servir les intérêts des Tunisiens résidant à l'étranger

Les résidents tunisiens à l'étranger, qui ont contracté un crédit longue durée pour l'achat d'un logement ou la création d'un projet à titre d'exemple, pourront désormais bénéficier d'un rééchelonnement de leur crédit pour ceux qui sont de retour définitif de l'étranger à l'issue de missions de courte durée ainsi que de la réduction d'un point de la commission appliquée en cas de remboursement par anticipation qu'il soit partiel ou intégral.

Outre ces avantages, la Banque de l'Habitat leur permettra également de bénéficier d'autres mesures préférentielles. Coopérer avec l'Office des Tunisiens à l'étranger représenterait pour la BH l'approche la plus appropriée pour appréhender de la meilleure façon qui soit les besoins, les attentes et les préoccupations des Tunisiens vivant à l'étranger et les traduire en prestations et services adaptés à leurs intérêts.

Cet accord de coopération permettra, par ailleurs, d'appuyer les missions et les prestations assurées par la Banque auprès des citoyens tunisiens vivant à l'étranger et d'en assurer le suivi. «Cet accord, a souligné M. Ahmed Rjiba, directeur général de la BH, revêt des dimensions significatives. Il s'inscrit dans la volonté de permettre à chaque Tunisien résidant à l'étranger d'acquérir un logement ou un terrain à bâtir dans son propre pays en bénéficiant de conditions préférentielles. L'accès à la propriété d'un logement a toujours constitué un grand rêve pour de nombreux citoyens tunisiens résidant à l'étranger. Réaliser ce projet, c'est aussi affermir les liens du Tunisien à l'étranger avec sa patrie, l'inciter à y revenir plus souvent et l'encourager à s'y installer une fois qu'il prendra sa retraite».

Toujours selon le directeur général, la coopération fructueuse avec l'OTE permettra de mieux servir les intérêts des citoyens tunisiens résidant à l'étranger et d'anticiper et de répondre à leurs besoins et leurs attentes grâce à des prestations et des services adaptés à la nature des investissements qu'ils désirent réaliser dans leur pays. «Nous conjuguerons nos efforts dans l'intérêt mutuel et surtout celui de nos compatriotes expatriés. Je veux profiter de cette occasion pour rendre hommage à l'appui du gouvernement, du ministère des Affaires sociales, du Secrétariat d'Etat à l'Emigration et de l'OTE sans oublier d'omettre de saluer le rôle de premier plan accompli par les ambassades et consulats de Tunisie à l'étranger, les attachés sociaux et la société civile».

Il y a lieu de souligner que la BH a déjà mis à la disposition de la diaspora tunisienne à l'étranger un pack qui inclut plusieurs formats de comptes (compte en dinars tunisiens et compte en dinars convertibles ou en devises), une carte de retrait et de paiement (nationale et internationale) ainsi que la possibilité d'accéder à un compte via un service de suivi à distance Bhnetmobile. Ceux qui disposent de ce pack ont pu bénéficier d'une réduction de 0.5% sur le taux en vigueur du crédit direct de la BH et d'une baisse sur les frais de transfert reçus.