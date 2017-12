Tunisie: L'association tunisienne Shams de défense des droits LGBT lance une radio web

Selon l'association Shams,« la minorité homosexuelle à le droit de vivre dans une société tolérante », mais l'annonce du lancement de cette radio a suscité la polémique sur les réseaux sociaux. Les critiques les plus virulentes sont venues des islamistes : «Nous avons reçu des menaces, allant jusqu'aux menaces de mort. Mais tout cela n'empêchera pas notre projet». L'association Shams lutte pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie et espère un changement rapide de la loi.

Le directeur de la programmation, lui, préfère ne pas révéler son nom par crainte pour sa sécurité. Il précise la nature du programme : « Il y aura des programmes culturels, artistiques et d'actualités tunisiennes et arabes. Nous aurons aussi des programmes qui traitent de la situation des homosexuels, des témoignages. Nous essayons de mettre en lumière la loi 230 qui est la honte de l'Etat. Elle fait de l'homosexualité un crime en Tunisie ».

Sur sa page Facebook, l'association Shams écrit : « Préparez vos écouteurs, Shams Rad sera chez vous à partir du 15 décembre ». Shams Rad, c'est une web radio qui veut s'adresser à tous les citoyens en Tunisie et dans les pays arabes. Le directeur de l'association, Bouhdid Belhadi avait déclaré lors d'une conférence de presse, mardi 12 décembre, que le but de cette radio était de « permettre aux Tunisiens d'apprendre à connaître les minorités qui ont des orientations sexuelles différentes de la majorité ».

