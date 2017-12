Angola: Bengo - Des anciens combattants encouragés à augmenter la production

La banane, le manioc, la patate douce, l'orange, la mandarine, la papaye, l'igname, sont parmi les produits les plus produits dans la ferme avec 2.050 hectares et environ 90 associés.

A son tour, le président de la coopérative agricole Kimangumbo, José Fernandes, a souligné que la région avait des terres fertiles et un climat favorable à la production, ce qui permet à la population de diversifier le régime alimentation, ayant sollicité plus de soutien en termes d'instruments de travail et de microcrédit.

Intervenant dans une rencontre avec les membres de la coopérative agricole Desejo, composée principalement d'anciens combattants et vétérans de la patrie, le gouvernant a assuré que la commune de Úcua avait des ressources, qui peuvent, une fois bien utilisées, contribuer à augmenter les recettes et améliorer la qualité de vie de la population.

Caxito — Le ministre des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, a appelé jeudi, dans la commune de Úcua, municipalité de Dande, province de Bengo, les assistés et leurs familles à augmenter la production de biens, afin de contribuer diversification de l'économie.

