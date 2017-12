Angola: Le ticket unique coûtera 120 kwanzas

En plus du ticket unique, il y aura des laissez-passer mensuels et annuels.

"Le passager qui achètera le ticket à bord de l'autobus, aura l'impression que le prix a augmenté, mais celui qui en achète le mensuel ou annuel, sentira que le prix a baissé, car il fera plusieurs voyages avec ce même titre, il pourra fréquenter plusieurs zones et voyager sans problème les samedis et dimanches», a-t-il expliqué.

Cruz Lima, qui parlait lors d'une réunion avec les opérateurs de transport public, au cours de laquelle ils ont discuté du nouveau tarif pour les transports publics, a précisé que le ticket sera valable toute la journée et permettra au passager de prendre l'autobus, le train et le catamaran.

Luanda — Un nouveau modèle de ticket avec un prix unique de 120 kwanzas, pour avoir accès aux autobus, trains et bateaux, entrera en vigueur l'année prochaine à Luanda, a annoncé jeudi le directeur de l'Institut de prix et concurrence (IPREC), Cruz Lima.

