Tunisie: Objectif - Toujours gagner

Peut-on parler là d'un déplacement pour les «Sang et Or» ? Effectivement c'en est un même si le stade Hédi Enneifer se situe à quelques encablures de Bab Souika, exactement à trois kilomètres et demi.

Pour les nostalgiques, le ST, le COT, l'UST, l'USMaghrébine, le CSCheminots, l'ASAriana et l'on en oublie constituaient des richesses pour le football tunisien ou plutôt tunisois. Et tous les matchs qui opposaient jadis ces équipes aux plus grands clubs de Tunisie garantissaient le spectacle et donnaient un plaisir immense aux mordus du football tellement il y avait de bons joueurs partout.

Malheureusement que reste-t-il de ces clubs à l'histoire honorable malgré la modicité de leurs moyens? Rien du tout.

Sinon un Stade Tunisien qui se bat comme il peut pour se maintenir parmi l'élite. Lui qui faisait la pluie et le beau temps dans les années soixante avec un palmarès des plus glorieux. Nos responsables du sport et particulièrement de la FTF doivent se poser la question: comment et pourquoi tous ces clubs se sont-ils évaporés ? C'est un thème qui mérite débat surtout si on prenait comme exemple Londres où au moins une dizaine de clubs tiennent toujours la corde comme Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham United, Fulham, Crystal Palace, etc. On tient «crânement» à faire ce clin d'œil pour ne pas perdre le Stade Tunisien qui est cher à tous les Tunisiens sans exception. Même aux «Sang et Or» qui l'affronteront tout à l'heure dans son fief aux couleurs de la «Baklawa du bey» (Rouge, Vert et Blanc). D'ailleurs, la sympathique équipe du Bardo, qui a retrouvé sa place dans la ligue 1 après une saison au purgatoire, est largement capable de donner la bonne réplique à l'EST demain.

Grâce à ses quatre victoires réussies jusque-là et au bon niveau de ses jeunes joueurs, le Stade Tunisien pourrait compliquer la mission des «Sang et Or» au Bardo.

EST : on garde les mêmes

Faouzi Benzarti et ses troupes savent qu'ils doivent mouiller leurs maillots pour pouvoir venir à bout du ST. Les spécialistes s'attendent à un duel spectaculaire à l'instar de celui qui a eu lieu dernièrement à Kairouan entre la JSK et l'EST.

Toutefois, on n'apprend rien à personne si on soulignait que l'EST jouera comme d'habitude pour les trois points de la victoire sans avoir froid aux yeux devant n'importe lequel de ses adversaires. Grâce à sa bonne attaque, ayant marqué 21 buts en 11 matches joués, c'est-à-dire avec une moyenne de deux buts par rencontre, l'équipe de Bab Souika qui a gagné dix matches sur onze joués contre un match nul à Sousse, c'est de loin la plus performante de ce championnat qu'elle domine en long en large.

Côté effectif, on sait Faouzi Benzarti fidèle au maintien d'une équipe qui donne satisfaction. A ce propos, on aura face au ST, à un élément près, la même formation qui a joué contre la JSK à Kairouan, à l'exception de Iheb Mbarki, dont la saison est terminée en raison de la méchante blessure des ligaments croisés qu'il a contractée à Kairouan. Le latéral droit cédera sa place au joker de l'équipe Ghaïlane Chaâlali. Et contrairement à ce que certains pensent, ce poste va comme un gant à Chaâlali. Il l'a amplement démontré face à la JSK.

C'est qu'en plus de ses qualités de battant récupérateur, il a la soif de l'incisif attaquant capable de se mettre en position de marquer des buts à chaque incursion suite à ses montées offensives.

Ainsi, il a tous les moyens de passer maître du couloir droit de l'EST. Mais même au cas où Faouzi Benzarti changerait d'avis sur ce point, ce sera la première de l'ex-Hammamlifois Amir Meskini sur le flanc droit. Seulement cette alternative pourrait être tentée après ST-EST et pas avant, semble-t-il. La transposition de Chaâlali du milieu à la défense ne pose pas problème car avec la forme pimpante de Franck Kom et son entente avec Coulibaly et Sassi, ce trio fera encore une fois l'affaire et l'unanimité.