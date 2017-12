Madagascar: Pétanque / Femmes boulistes - « Il faut s'entraider » dixit Randriampenomanana Volaniony Michela présidente

Les femmes boulistes sont vice-championnes du monde. Mais le traitement est rarement le même. D'où la création d'une association de femmes boulistes dont Randriampenomanana Volaniony Michela en est la présidente fondatrice.

En place depuis un an, l'objectif de l'association est d'aider les femmes à trouver une bonne place dans cette discipline pour qu'elles puissent aller loin dans leurs performances. Forte de 20 membres, leur association accepte aussi les hommes en tant que membres honoraires. Elles ont déjà réussi l'organisation de plusieurs compétitions et sont en train de faire la leur actuellement. « On a un bon niveau, on a évolué, mais les primes par exemple ne sont pas les mêmes. Alors entre nous, on s'efforce de donner de meilleurs terrains pour jouer aux femmes, de meilleurs matériels, de primer autrement ».

Ce serait juste que les sections, ligues ou fédérations offrent les mêmes primes par exemple. Souvent les dames ne sont pas prioritaires ou ont des terrains de mauvaise qualité. Elles doivent souvent attendre. Avec près de 42 doublettes dans tout Madagascar actuellement, le manque de motivation fait baisser ce nombre. Elles sont surtout visibles quand il y a des compétitions internationales en vue. Selon elle, « l'association a besoin d'entraide, car on s'efforce de faire de notre mieux. Heureusement que les sections et ligues commencent à travailler avec nous »

La section pétanque Tanà ville est en tête dans la mise en place de l'association et surtout pour les conseiller sur leur manière d'agir. L'association va collaborer avec le quartier des 67ha pour l'utilisation du boulodrome sur place. « Le siège est là, on a besoin de sponsor pour le rendre aux normes ». Ce qu'elles souhaitent surtout ? « On est pour un calendrier avec une plus grande part des femmes et surtout que l'association soit incluse dedans ». Notons que pour ce genre d'association, il faut être passionnée et la présidente en soit une : pointeuse, vice-championne d'Analamanga, vice-championne de Madagascar en 2004 avec Voahangy et Saphira, elle a été aussi membre de la ligue de natation d'Analamanga d'avant.