Madagascar: Tour de Mada cycliste - Engelen Van Aden réalise le holdup parfait

L'étape du Tour de Mada cycliste reliant Irondro à Ambohimahasoa a offert une énorme surprise aux férus du vélo. Alors qu'on croyait les Angolais intouchables depuis le départ de Tour, on a eu droit, hier, à un sacré numéro du Hollandais Engelen Van Aden qui damnait le pion à tout le monde.

Incroyable, mais vrai, le petit Hollandais Engelen Van Aden s'est adjugé l'étape d'Ambohimahasoa avec une aisance toute particulière et s'est approprié le maillot jaune grâce à un écart de 5 mn 24 sec sur l'Angolais Dario Manuel.

Un coup de maître, puisqu'il s'est servi de la naïveté des coureurs malgaches notamment Émile Randrianantenaina et de Mazoni Rakotoarivony qui ont imprimé un faux rythme au peloton avant de se faire avoir comme des gamins. Tapissé en embuscade dans un groupe de 11 coureurs, Engelen Van Aden sortit du lot comme un boulet à 35 km de l'arrivée pour ne plus être rejoint. Mieux encore, il a réussi le pari de creuser un écart suffisant pour prendre le maillot jaune avec pratiquement une minute d'avance sur Dario Manuel qui finissait la course à la 5e place derrière Mazoni Rakotoarivony et Dama Miarantsoa.

La deuxième place de l'étape d'hier est revenu à Bruno César, l'un des plus réguliers chez les Angolais voire le plus dangereux, en gagnant deux étapes et en offrant une autre à ses compatriotes, Rue César.

Pour revenir au bilan des Malgaches, Émile Randrianantenaina a gagné le prix de la montagne tandis que Dama s'est imposé au rush à Ranomafana et devant une foule immense.

L'étape du jour entre Ambohimahasoa et Ambositra promet une belle bagarre, car après cette arrivée ratée d'hier, les Angolais ont tenu un conseil de guerre et entendent ne rien lâcher. Vivement donc vendredi.